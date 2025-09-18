Neymar impõe regra a babás de suas filhas e condição viraliza na web

Neymar e suas filhas - Foto: Reprodução | Instagram

O nome de Neymar voltou a ser assunto nas redes sociais nesta semana. Após ser alvo de polêmicas em torno de sua relação com a sogra, o jogador de futebol teve as regras impostas às suas funcionárias vazadas na web.

Segundo informações da revista Contigo, as babás contratadas para cuidar de Mavie e Mel, filhas do atleta com a modelo Bruna Biancardi, só podem oficializar a relação trabalhista após assinarem um contrato com um termo de confidencialidade.

A cláusula impede que as profissionais compartilhem publicamente qualquer informação que ouvirem ou presenciarem dentro da mansão do craque do Santos, localizada em São Paulo, que possa expor a rotina dele e das herdeiras.

A seleção das moças é realizada pela própria Bruna, que gosta de estar por dentro de tudo que envolve as crianças, juntamente com sua equipe de funcionários de confiança. A regra visa manter a privacidade e discrição da vida da família.

Polêmica com a sogra

Neymar quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os boatos recentes envolvendo ele e sua sogra, Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi. O atleta comentou em uma página de fofocas do Instagram sobre a relação que mantém com a avó de suas netas e reforçou que não tem nada contra ela.

“Que mentira, eu adoro minha sogra… Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela!”, escreveu ele na aba de comentários da publicação.

A resposta veio após circularem rumores de que o craque do estaria incomodado com a presença de Telma em sua casa. Ela se mudou para o local logo após o nascimento de Mel, filha caçula dele com Biancardi.

Fontes alegaram que Neymar estava irritado com as mudanças feitas e propostas pela sogra, que estaria ocupando espaços e mexendo na rotina da família, composta por ele, Bruna, Mavie e Mel.