Influenciador rompe o silêncio após beijar ator da Globo: “Tremendo”
Dupla foi flagrada aos beijos em after de programa da Globo
Por Edvaldo Sales
Depois que foi flagrado aos beijos com o ator Lucas Leto, da TV Globo, o influenciador digital Álvaro Xaro decidiu romper o silêncio nesta sexta-feira, 19, e falou sobre o assunto. O flagra aconteceu no after do Dança dos Famosos.
O influenciador e os colegas do elenco do quadro do Domingão com Huck curtiram a noite em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
“Menina, que cachaça foi essa. Pelo amor de Deus! Acordei toda me tremendo. Que isso, gente! O pior é que me lembro de tudo”, disse o influenciador.
Além disso, Álvaro Xaro usou um meme com a imagem de Bella Campos na pele de Maria de Fátima no remake de Vale Tudo: “Sem saber que era possível, ela foi lá e fez”.
Veja o beijo:
O beijo
O ator Lucas Leto e o influenciador Álvaro Xaro foram flagrados aos beijos durante um after do Dança dos Famosos. As fotos do momento viralizaram nas redes sociais.
“O Álvaro e o Lucas Leto se pegando. Meu Deus, eu shippo muito”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter). “Álvaro e Lucas Leto dava um casalzão”, afirmou outra. “Essas festinhas estão animadas”, brincou mais uma pessoa.
Além de Lucas Leto e Álvaro Xaro, quem também chamou atenção foi a dupla formada por Wanessa Camargo e Allan Souza Lima. Os dois foram vistos em clima de intimidade, abraçados durante a noite.
