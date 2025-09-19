Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Influenciador rompe o silêncio após beijar ator da Globo: “Tremendo”

Dupla foi flagrada aos beijos em after de programa da Globo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/09/2025 - 11:15 h
Lucas Leto e Álvaro Xaro
Lucas Leto e Álvaro Xaro -

Depois que foi flagrado aos beijos com o ator Lucas Leto, da TV Globo, o influenciador digital Álvaro Xaro decidiu romper o silêncio nesta sexta-feira, 19, e falou sobre o assunto. O flagra aconteceu no after do Dança dos Famosos.

O influenciador e os colegas do elenco do quadro do Domingão com Huck curtiram a noite em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Menina, que cachaça foi essa. Pelo amor de Deus! Acordei toda me tremendo. Que isso, gente! O pior é que me lembro de tudo”, disse o influenciador.

Além disso, Álvaro Xaro usou um meme com a imagem de Bella Campos na pele de Maria de Fátima no remake de Vale Tudo: “Sem saber que era possível, ela foi lá e fez”.

Veja o beijo:

Lucas Leto e Álvaro Xaro
Lucas Leto e Álvaro Xaro | Foto: Reprodução | Redes Sociais
Lucas Leto e Álvaro Xaro
Lucas Leto e Álvaro Xaro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O beijo

Lucas Leto e Álvaro Xaro
Lucas Leto e Álvaro Xaro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Lucas Leto e o influenciador Álvaro Xaro foram flagrados aos beijos durante um after do Dança dos Famosos. As fotos do momento viralizaram nas redes sociais.

“O Álvaro e o Lucas Leto se pegando. Meu Deus, eu shippo muito”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter). “Álvaro e Lucas Leto dava um casalzão”, afirmou outra. “Essas festinhas estão animadas”, brincou mais uma pessoa.

Além de Lucas Leto e Álvaro Xaro, quem também chamou atenção foi a dupla formada por Wanessa Camargo e Allan Souza Lima. Os dois foram vistos em clima de intimidade, abraçados durante a noite.

Tags:

Álvaro Xaro Lucas Leto

