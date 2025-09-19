ACIDENTE
Rafinha Bastos sofre lesão grave após acidente: "Apaguei na rua"
O humorista se acidentou durante um passeio
Por Franciely Gomes
Rafinha Bastos passou por um susto durante um passeio de bicicleta em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 18. O humorista se acidentou e precisou ser hospitalizado às pressas, pois estava desacordado no meio da rua.
Em seu perfil do Instagram, ele contou que estava sem capacete e bateu com a cabeça no chão, além de ter lesionado a clavícula. “Pessoalzinho no meu coração, essa madrugada foi muito feliz aqui em Nova York. Caí de bicicleta, tava sem capacete, bati com a cabeça, apaguei no meio da rua, quebrei a clavícula”, disse.
O famoso ainda afirmou que está sentindo fortes dores no local lesionado, que pode ser tratado com o uso de tipóia ou com cirurgia. “A cabeça já está levemente recuperada, que nunca tá 100%, porque nunca foi 100%. E a clavícula tá doendo para um caralh*”, disparou.
“Acho que vou para o Brasil agora… de repente faço a cirurgia aqui. Não sei ainda. Preciso decidir, porque o hospital daqui é uma beleza, né?”, completou ele, ironizando o valor dos hospitais particulares dos Estados Unidos.
Por fim, ele explicou que remarcar a agenda de apresentações que estavam programadas para a próxima semana. “Tá tudo bem, tá? Começamos o processo de recuperação. Só queria dizer que não vou conseguir fazer os shows que estavam marcados”, finalizou.
