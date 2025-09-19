Taís Araujo revela segredo da relação duradoura com Lázaro Ramos

Lázaro Ramos e Taís Araújo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos casais mais queridos do Brasil, Lázaro Ramos e Taís Araújo celebraram as Bodas de Zircão. Eles completaram 21 anos de casamento no último sábado, 13. A atriz aproveitou para revelar o segredo de um relacionamento duradouro.

“Não sei se tem segredo, se eu soubesse, venderia (risos). Mas tenho admiração, respeito, vontade de estar junto e de criar as crianças com ele. Acho que o tal segredo é ter muita vontade de estar junto, é isso”, disse a artista em entrevista concedida ao Gshow.

Mãe de João Vicente, 14 anos, e Maria Antônia, 10, frutos do casamento com Lázaro, Taís Araújo disse ainda que “a maternidade melhorou muito” a sua vida. “Claro que requer demanda, desafios, aliás, não sabia que era algo tão desafiador. Eu virei outra pessoa depois dos meus filhos. E devo grande parte da artista que sou hoje aos meus filhos”, destacou.

Celebração

Taís Araújo e Lázaro Ramos celebraram o relacionamento em uma publicação nas redes sociais. “Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais. 21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar!”, disse o ator.

Já Taís Araújo escreveu: “Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar, é com você que gosto de fofocar, mandar prints ou bobagens que saem na internet pra gente rir junto e fofocar ainda mais”.

“Amo quando você assiste algo e guarda a cena que você mais gostou ou acha a mais importante pra me mostrar como aqueles atores são geniais. Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro”, finalizou.