Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam nascimento do primeiro filho

O casal celebrou a chegada do baby - Foto: Reprodução | Instagram

Carol Peixinho deu à luz a Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, nesta sexta-feira, 19. O casal compartilhou registros do parto e contou detalhes do nascimento do garotinho, que veio ao mundo durante a madrugada.

“Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade!”, iniciou a ex-BBB na legenda da publicação.

“Fui muito esperado e já recebi tanto carinho…Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa…Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!”, completou.

“Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas! Com muito amor, Bento e Família”, concluiu o post.

Nos comentários, diversos fãs e amigos do casal desejam coisas boas ao bebê. “Benção puraaa! Muita saúde pro nosso ousado e alegre Bento”, afirmou o ex-BBB Paulo André. “Que Deus abençoe imensamente a família de vocês”, afirmou o ator Rafael Zulu.