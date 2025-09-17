Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com câncer de pele. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 17, pelo médico Claudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que acompanhou o liberal no hospital DF Star, em Brasília. Segundo o especialista, exames apontaram duas lesões compatíveis com a doença em Bolsonaro.

Ele deixou a unidade de saúde no início da tarde de hoje, por volta das 13h40, após ter dado entrada na terça-feira, 16, ao apresentar crises de soluço, vômito e pressão baixa. Ele passou a noite sob observação e fez alguns exames.

No último domingo (14), o ex-chefe do Executivo federal passou por um procedimento médico para remover oito lesões da pele. O laudo feito com o material biológico indicou a "presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas", segundo o boletim médico divulgado na tarde desta quarta.

"Duas das lesões vieram positivas para o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, mas, ainda assim, é um câncer de pele", disse Claudio Birolini.

Segundo o médico, as lesões - localizadas no tórax e em um dos braços do ex-presidente - são "precoces" e "demanda apenas de avaliação periódica".

Leia a íntegra do boletim médico de Bolsonaro

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa.

O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico".