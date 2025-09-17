PEC da Blindagem divide bancada petista; baianos votam contra

Bancada do PT se divide em PEC da Blindagem - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A bancada petista na Câmara dos Deputados se dividiu na votação da Proposta de Emenda Constitucional 3/2021, aprovada na noite desta terça-feira, 16, e que prevê uma série de proteções judiciais para parlamentares, a chamada PEC da Blindagem. O bloco foi liberado pela liderança do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas os votos chamaram a atenção pela divisão de postura.

Dos 344 votos favoráveis ao texto, considerado polêmico por conta dos mecanismos de blindagem para os parlamentares, dez foram da bancada do PT. Entre os deputados petistas que votaram pela aprovação da pauta, estão nomes como Pauko Guedes (MG) e Jilmar Tatto (SP). Na contramão, os sete deputados baianos do partido registraram voto contrário à matéria. São eles: Ivoneide Caetano, Zé Neto, Jorge Solla, Waldenor Pereira, Joseildo Ramos, Valmir Assunção e Josias Gomes.

Nas redes sociais, Jorge Solla, deputado petista com maior votação na Bahia em 2022, fez duras críticas ao texto, mirando os bolsonaristas e membros do chamado 'centrão'.

"O povo aguarda a isenção do IR, mas os bolsonaristas da extrema-direita junto com o centrão só querem proteger os próprios interesses. Bandido bom não é mais bandido morto, é bandido deles e anistiado", disparou Solla.

Valmir Assunção, que também votou contra a PEC, usou as redes para denunciar o que ele considera uma tentativa de fragilizar a atuação do Judiciário.

"A PEC da BANDIDAGEM é mais um movimento da extrema-direita, que busca garantir salvo-conduto para parlamentares envolvidos em crimes e enfraquecer a atuação do Judiciário no combate à corrupção e aos atos ilícitos", afirmou o deputado.

Já o paulista Jilmar Tatto, que votou pela aprovação da matéria, justificou sua posição.

"Não espero concordância. Não espero complacência. Espero que, da mesma forma que fizemos na bancada, que o debate seja respeitoso e que se busque avançar para além da 1ª página. Principalmente, sem ataques pessoais, pois não agrega uma vírgula na construção do debate", pontuou Jilmar, que usou como argumento o movimento para garantir governabilidade ao presidente Lula.

Deputados petistas baianos que votaram contra a PEC:

Ivoneide Caetano

Zé Neto

Jorge Solla

Waldenor Pereira

Joseildo Ramos

Valmir Assunção

Josias Gomes

Deputados petistas que votaram a favor da PEC:

Alfredinho (SP)

Dilvanda Faro (PA)

Dr. Francisco (PI)

Flávio Nogueira (PI)

Florentino Neto (PI)

Jilmar Tatto (SP)

Kiko Celeguim (SP)

Merlong Solano (PI)

Odair Cunha (MG)

Paulo Guedes (MG)

PEC da blindagem - Votos dos deputados da Bahia

Votaram a favor:

Adolfo Viana (PSDB-BA)

Arthur O. Maia (União-BA)

Bacelar (PV-BA)

Capitão Alden (PL-BA)

Claudio Cajado (PP-BA)

Dal Barreto (União-BA)

Diego Coronel (PSD-BA)

Elmar Nascimento (União-BA)

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)

Gabriel Nunes (PSD-BA)

José Rocha (União-BA)

Leo Prates (PDT-BA)

Leur Lomanto Jr. (União-BA)

Márcio Marinho (Republicanos-BA)

Mário Negromonte Jr (PP-BA)

Neto Carletto (Avante-BA)

Paulo Azi (União-BA)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Raimundo Costa (Podemos-BA)

Ricardo Maia (MDB-BA)

Roberta Roma (PL-BA)

Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Votaram contra:

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Antonio Brito (PSD-BA)

Charles Fernandes (PSD-BA)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Ivoneide Caetano (PT-BA)

Jorge Solla (PT-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA)

Josias Gomes (PT-BA)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Pastor Isidório (Avante-BA)

Valmir Assunção (PT-BA)

Waldenor Pereira (PT-BA)

Zé Neto (PT-BA)

Abstenção:

Alex Santana (Republican-BA)

Não votaram:

João Leão (PP-BA)

João Carlos Bacelar (PL-BA)