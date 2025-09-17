Menu
POLÍTICA

Bolsonaro segue internado após exames apontarem alteração renal

Ex-presidente também mantém quadro de anemia e passará por nova reavaliação médica ao longo do dia no Hospital DF Star, em Brasília

Flávia Requião

Por Flávia Requião

17/09/2025 - 11:41 h | Atualizada em 17/09/2025 - 13:00
Bolsonaro
Bolsonaro -

O boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 17, informou que os exames do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentaram alteração na função renal e mantém o quadro de anemia.

Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, e passará por outra reavaliação ao longo do dia "para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar".

O ex-presidente apresentou, na tarde desta terça, 16, um quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. Ele foi levado a um hospital em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar.

Confira a íntegra do boletim:

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido ao quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-sincope. Chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnóstica. Os exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina. Realizou ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Houve melhora parcial após hidratação e o tratamento medicamentoso. Será reavaliado ao longo do dia, para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar.

Dr. Cláudio Birolini - Médico chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique - Médico Cardiologista

Dr. Guilherme Meyer - Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges - Diretor Geral do Hospital DF Star

x