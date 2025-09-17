Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Internado com soluços, Bolsonaro passa a noite no hospital

Ex-presidente apresentou crise de soluços, vômitos e pressão baixa; médicos recomendam que siga internado para observação

Flávia Requião

Por Flávia Requião

17/09/2025 - 6:29 h
Bolsonaro
Bolsonaro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta terça-feira, 16, no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar quadro de soluços persistentes, vômitos e pressão arterial baixa. Ele passou a noite na unidade e deve permanecer, segundo o cardiologista Leandro Echenique, que o acompanha desde 2018.

Segundo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ele chegou a ficar cerca de dez segundos sem respirar durante o episódio.

“Hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. (...) Teve um episódio de vômito a jato, com força, ficou quase dez segundos sem respirar”, disse em entrevista em frente ao hospital.

Nas redes sociais, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, informou que o marido realizou exames e está recebendo medicação intravenosa.

Imagem ilustrativa da imagem Internado com soluços, Bolsonaro passa a noite no hospital
| Foto: Reprodução

Em transmissão ao vivo, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai passa por “averiguação de um câncer” e enfrenta uma situação de saúde “delicada”, além de citar uma possível hérnia.

Dois dias antes da atual internação, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu por cerca de cinco horas no Hospital DF Star, em Brasília, para a retirada de lesões de pele. Exames feitos na ocasião indicaram anemia por deficiência de ferro e vestígios de uma pneumonia recente.

Bolsonaro, que foi recentemente condenado pela maioria da Primeira Turma do Supremo a 27 anos e três meses de prisão, está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Esta é a segunda vez que Bolsonaro deixa a residência para receber atendimento médico.

x