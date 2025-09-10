VLT de Salvador: novo Porto das Sardinhas será inaugurado em julho de 2026

Projeto do Porto das Sardinhas no Subúrbio Ferroviário - Foto: Reprodução | Conder

As marisqueiras e pescadores do Subúrbio Ferroviário de Salvador vão poder começar a trabalhar na novasede do Porto das Sardinhas a partir de julho de 2026, conforme apurações do Portal A TARDE nesta quarta-feira, 10.

O espaço, que integra as obras do Lote 1 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da capital baiana, vai reunir em um único lugar toda a estrutura necessária para o beneficiamento e a venda de pescados.

A nova unidade ficará em um ponto próximo a atual feira e terá ligação direta com uma das estações do VLT, ampliando o acesso e facilitando o transporte.

Segundo detalhes do projeto, obtido por A TARDE, o prédio será dividido em dois andares e contará com ambientes para todas as etapas da atividade pesqueira — da chegada do pescado ao armazenamento e à comercialização.

Entre os espaços previstos estão:

Áreas de higienização;

Câmaras frias;

Salas de processamento;

Depósito de embalagens;

Defumação;

Enlatamento, embutidos e salga;

Além de fábrica de gelo;

O projeto também inclui vestiários, copa, refeitório e escritório administrativo.

Sede atual do Porto das Sardinhas | Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Ordem de serviço

As obras no local começaram em abril deste ano após ordem de serviço dada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), em visita ao local. O prazo para o fim da construção é de um ano. Ao A TARDE, foi antecipado que o valor dos serviços deve chegar a R$ 2 milhões.

Vagões exclusivos

Além da nova unidade, Jerônimo já informou que o VLT de Salvador terá vagões exclusivos para marisqueiras e ambulantes. A medida visa assegurar o conforto e segurança desses trabalhadores.

As composições terão o espaço interno modificado e projetado para que as pessoas que vivem da pesca de mariscos possam transportar os equipamentos de trabalho, sem disputar espaço com os outros passageiros.

*Repórter está em Hortolândia-SP acompanhando visita aos trens do VLT