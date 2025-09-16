VLT de Salvador ganhará extensão que ligará a Baixa do Fiscal ao Retiro

VLT de Salvador - Foto: Divulgação | Governo do Estado da Bahia

A extensão do VLT de Salvador, que ligará a Baixa do Fiscal ao Retiro, deve ter a licitação lançada até o fim deste ano. A informação foi apurada pelo Portal A TARDE durante visita exclusiva à sede da CAF Brasil, em Hortolândia (SP), empresa responsável pelos trens do modal.

O novo trecho do VLT de Salvador deve receber investimento de aproximadamente R$ 604 milhões. Com cerca de 4 km, o trajeto passará pela Avenida General San Martin e contará com apoio da gestão estadual em parceria com a Casa Civil, via novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Conheça os trechos do VLT de Salvador

Trecho 1: da Ilha de São João à Estação Calçada, com 19 paradas, com 16,66 km, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador;

da Ilha de São João à Estação Calçada, com 19 paradas, com 16,66 km, sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador; Extensão I: da Calçada ao Comércio (com 3,58 km), com 6 paradas;

da Calçada ao Comércio (com 3,58 km), com 6 paradas; Trecho 2: de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2, com 8 paradas;

de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2, com 8 paradas; Trecho 3: de Águas Claras a Piatã (10,52 km), com integração ao metrô no Bairro da Paz, a cargo do Consórcio Bahia Atlântico, com 9 paradas

Novos trens

O VLT de Salvador contará com trens totalmente renovados, capazes de operar a até 70 km/h. O Portal A TARDE acompanhou os bastidores dos reparos das composições que integrarão o sistema do modal. Durante a visita na CAF, o presidente da fábrica, Renato Meirelles, ressaltou a importância nacional do projeto.

Segundo ele, o VLT da capital baiana representa um marco para a mobilidade urbana no país: “Este é hoje o projeto mais importante, maior e mais relevante em andamento no Brasil em termos de mobilidade urbana. Não há no país, atualmente, uma iniciativa nessas dimensões”, afirmou.

Ao todo, são 40 trens, cada um formado por sete carros divididos em três partes. No interior, os vagões contam com assentos confortáveis, poltronas acessíveis e capacidade para até 400 passageiros. Conforme apuração do Portal, o cronograma prevê que os trens sejam entregues até o início de 2028, totalmente reestabelecidos e prontos para operação.

O envio da 40ª composição para passar por reparos em São Paulo ocorreu em julho deste ano e a primeira unidade chegará a capital baiana no dia 5 de dezembro de 2025.

Atualmente, a primeira composição que chegou a CAF em outubro do ano passado, encontra-se pronta e em fases de testes na fabricante. Os trens foram comprados pelo governo da Bahia em 2024 por R$ 793,7 milhões.

Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024.

O sistema será integrado física e operacionalmente a outros modais da cidade, incluindo o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz.