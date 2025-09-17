Após passar mal, Bolsonaro é submetido a novo procedimento médico

Bolsonaro foi diagnosticado com anemia - Foto: Michael Melo/Metrópoles @michaelmelo

Após passar mal na última noite, 16, no hospital em que está internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisou passar por um procedimento médico na manhã desta quarta-feira, 17, para atualizar o quadro de saúde do ex-mandatário.

Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar após ser condenado a 27 anos e três meses por tentativa de Golpe de Estado, foi levado às pressas ao Hospital DF Star, após um mal-estar, que incluiu queda de pressão, crises de soluço, vômitos e fortes dores. Agora, ele deve passar por uma ressonância magnética.

Segundo os médicos, Bolsonaro está em observação, com dieta líquida e monitoramento da pressão. Uma equipe médica de São Paulo que o acompanha há anos foi chamada a Brasília e deverá realizar novos exames no ex-mandatário nesta quarta-feira.

Em relação ao quadro de saúde de Jair Bolsonaro, segundo familiares, a preocupação maior é com a dificuldade de alimentação e a anemia diagnosticada.

Acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e por seguranças da Polícia Penal, Bolsonaro deixou a casa da família, no Jardim Botânico, em comboio policial, seguido também por um helicóptero.