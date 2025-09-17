Menu
HOME > POLÍTICA
ARRUMAÇÃO

Entenda a relação entre a PEC da Blindagem, anistia e eleição de 2026

Arranjo visa a abrir caminho para Tarcísio de Freitas disputar presidência sem Bolsonaro

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 12:50 h | Atualizada em 17/09/2025 - 13:41
Projetos que tramitam na Câmara dos Deputados buscam abrir caminho para candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à presidência
Projetos que tramitam na Câmara dos Deputados buscam abrir caminho para candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à presidência

A eleição de 2026 é o elo que une o Centrão, bolsonaristas, a PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 16, e a articulação por uma anistia para os golpistas do 8 de janeiro.

De acordo com a jornalista Andreia Sadi, da Globonews, o arranjo em construção visa a abrir caminho para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) só retomou o comando da Casa após o motim da oposição em agosto após um acordo com líderes do Centrão que previa justamente o avanço da PEC da blindagem. Ao mesmo tempo, ele se comprometeu com Bolsonaro a, pelo menos, pautar a anistia para os golpistas ainda neste ano.

No momento, os interesses estão conflitantes. Enquanto os bolsonaristas não abrem mão de uma anistia "ampla, geral e irrestrita", o Centrão trabalha com um texto de "redução de penas".

O argumento usado pelo Centrão para convencer os aliados de Bolsonaro é que uma anistia ampla não passaria no Senado e seria declarada inconstitucional pelo STF. A proposta de redução de penas, por outro lado, teria "clima para passar" e não enfrentaria resistência na Corte.

A estratégia do Centrão, no entanto, tem um ponto crucial: o texto beneficiaria o ex-presidente, mas sem reverter sua inelegibilidade.

Fator Tarcísio

Publicamente, o Centrão trabalha para viabilizar a candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto e rifar de vez Bolsonaro da disputa presidencial.

O arranjo que se desenha no Congresso é o de aprovar a PEC da blindagem para garantir a proteção dos próprios parlamentares e, ao mesmo tempo, atender aos bolsonaristas com uma anistia branda, mas que mantenha Bolsonaro fora do jogo de 2026.

x