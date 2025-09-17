Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BENEFÍCIO ESTENDIDO

Deputados estaduais podem ser beneficiados com a PEC da Blindagem

Proposta foi aprovada na Câmara na noite de terça-feira, 16, e segue para análise do Senado

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/09/2025 - 11:40 h | Atualizada em 18/09/2025 - 11:36
Deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) também pode ser beneficiados com a PEC da Impunidade.
Deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) também pode ser beneficiados com a PEC da Impunidade. -

Aprovada pela Câmara na noite de terça-feira, 16, os benefícios da PEC da Blindagem não devem ficar restritos apenas a deputados federais e senadores. Se a legislação for levada à risca, os membros das Assembleias Legislativas Brasil afora também terão maior imunidade no mandato.

A lei estabelece que os deputados estaduais tenham as mesmas garantidas dos congressistas federais, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou o assunto em janeiro de 2023.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dessa forma, de acordo com a PEC da Blindagem, os deputados estaduais só poderão ser processados com o aval do Poder Legislativo local. Em caso de prisão, ela pode ser revertida se o plenário da Casa assim decidir.

Leia Também:

Otto diz que PEC da Blindagem “não passa de jeito nenhum” no Senado
Divisão na bancada baiana marca votação da PEC da Blindagem
Veja como os deputados baianos votaram na PEC da Blindagem

Na Bahia, há um exemplo de como a proposta pode influenciar medidas judiciais. O deputado Binho Galinha (PRD) é investigado por liderar uma suposta organização criminosa de um esquema de lavagem de dinheiro ligado a agiotagem, jogo do bicho, receptação qualificada e desmanche de veículos.

Por conta da prerrogativa de foro, o caso está nas mãos do ministro Cristiano Zanin, do Supremo. Caso a PEC já estivesse em vigor, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) teria que dar autorização para as investigações sobre o caso. Ele nega os crimes.

Outros pontos da PEC

Na prática, a PEC 3/2021 prevê a autorização do Poder Legislativo para a abertura de processos criminais, em um prazo de 90 dias. O trecho constava na Constituição de 1988, mas foi derrubado em 2001 pelo Congresso Nacional, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Com a nova mudança, o Supremo perde o aval para abrir processos criminais contra os deputados federais, estaduais e senadores.

A PEC também prevê que medidas cautelares que afetem a condução do mandato, a exemplo de eventuais prisões domiciliares, devem ter a análise do STF, tirando qualquer efeito de decisões de instâncias judiciais inferiores à Suprema Corte. Para isso, no entanto, o Legislativo, terá que deliberar sobre os casos.

Prisão em flagrante

Apesar dos mecanismos previstos no texto, a PEC permite que parlamentares sejam presos em flagrante, desde que eles cometam crimes considerados inafiançáveis. Ainda assim, caberá ao Congresso a custódia do envolvido até que o Plenário decida sobre sua prisão.

Expansão do foro privilegiado

Outro ponto da PEC traz alterações acerca do entendimento do foro privilegiado, que protege políticos com mandatos e autoridades judiciais, levando suas ações diretamente para o Supremo.

O novo texto amplia a blindagem via foro para os presidentes dos partidos, ainda que eles não tenham mandato eletivo.

Voto secreto

A possibilidade de voto secreto na Câmara e Senado nas decisões que envolvam julgamento de parlamentares no STF, que estava na PEC, acabou sendo derrubada.

Alvo de críticas de alguns deputados, o destaque não foi aprovado por falta de quórum, já na madrugada desta quarta-feira, 17.

Próximos passos

A Câmara ainda precisa analisar dois destaques antes de enviar a PEC ao Senado. Essa votação ocorrerá em outra sessão, em data a ser definida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Binho Galinha deputados estaduais pec da blindagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) também pode ser beneficiados com a PEC da Impunidade.
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) também pode ser beneficiados com a PEC da Impunidade.
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) também pode ser beneficiados com a PEC da Impunidade.
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) também pode ser beneficiados com a PEC da Impunidade.
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x