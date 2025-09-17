Veja como os deputados baianos votaram na PEC da Blindagem

Câmara aprovou PEC da Blindagem, que agora segue para o Senado. - Foto: Kayo Magalhaes / Câmara dos Deputados

A chamada PEC da Blindagem, que torna mais difícil a prisão de deputados e senadores, foi aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos, na noite de terça-feira, 16, com 344 votos favoráveis e 133 contrários. O texto será enviado para análise do Senado, onde deve enfrentar resistência.

Assim como a Casa, a maioria dos deputados da bancada votou a favor da proposta. Dos 39 parlamentares da Bahia, 22 votaram sim e 14 disseram não. Além disso, foram contabilizadas duas abstenções e uma ausência. Confira os votos:

Votaram a favor:

Adolfo Viana (PSDB-BA) Arthur O. Maia (União-BA) Bacelar (PV-BA) Capitão Alden (PL-BA) Claudio Cajado (PP-BA) Dal Barreto (União-BA) Diego Coronel (PSD-BA) Elmar Nascimento (União-BA) Félix Mendonça Jr (PDT-BA) Gabriel Nunes (PSD-BA) José Rocha (União-BA) Leo Prates (PDT-BA) Leur Lomanto Jr. (União-BA) Márcio Marinho (Republicanos-BA) Mário Negromonte Jr (PP-BA) Neto Carletto (Avante-BA) Paulo Azi (União-BA) Paulo Magalhães (PSD-BA) Raimundo Costa (Podemos-BA) Ricardo Maia (MDB-BA) Roberta Roma (PL-BA) Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Votaram contra:

Alice Portugal (PCdoB-BA) Antonio Brito (PSD-BA) Charles Fernandes (PSD-BA) Daniel Almeida (PCdoB-BA) Ivoneide Caetano (PT-BA) Jorge Solla (PT-BA) Joseildo Ramos (PT-BA) Josias Gomes (PT-BA) Lídice da Mata (PSB-BA) Otto Alencar Filho (PSD-BA) Pastor Isidório (Avante-BA) Valmir Assunção (PT-BA) Waldenor Pereira (PT-BA) Zé Neto (PT-BA)

Abstenção:

Alex Santana (Republican-BA)

Não votaram:

João Leão (PP-BA) João Carlos Bacelar (PL-BA)

O que diz a PEC

A PEC da Blindagem, se aprovada no Congresso, tornaria mais difícil prender deputados e senadores. A prisão só poderia ocorrer em flagrante por crime inafiançável, caso em que o plenário da Casa ainda decide se a prisão deve ser mantida ou não.

A matéria foi uma das reivindicações da oposição no momento em que o bloco ocupou a Mesa Diretora, no início de agosto. No entanto, a oposição ao governo Lula (PT) mantém a reivindicação da anistia como pauta "número zero".

Entre os pontos que constam na PEC 3/21 estão: