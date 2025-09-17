Menu
POLÍTICA
BANCADA DA BAHIA

Veja como os deputados baianos votaram na PEC da Blindagem

Câmara dos Deputados aprovou a proposta em dois turnos, na noite de terça-feira, 16

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/09/2025 - 7:07 h | Atualizada em 17/09/2025 - 10:54
Câmara aprovou PEC da Blindagem, que agora segue para o Senado.
A chamada PEC da Blindagem, que torna mais difícil a prisão de deputados e senadores, foi aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos, na noite de terça-feira, 16, com 344 votos favoráveis e 133 contrários. O texto será enviado para análise do Senado, onde deve enfrentar resistência.

Assim como a Casa, a maioria dos deputados da bancada votou a favor da proposta. Dos 39 parlamentares da Bahia, 22 votaram sim e 14 disseram não. Além disso, foram contabilizadas duas abstenções e uma ausência. Confira os votos:

Votaram a favor:

  1. Adolfo Viana (PSDB-BA)
  2. Arthur O. Maia (União-BA)
  3. Bacelar (PV-BA)
  4. Capitão Alden (PL-BA)
  5. Claudio Cajado (PP-BA)
  6. Dal Barreto (União-BA)
  7. Diego Coronel (PSD-BA)
  8. Elmar Nascimento (União-BA)
  9. Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
  10. Gabriel Nunes (PSD-BA)
  11. José Rocha (União-BA)
  12. Leo Prates (PDT-BA)
  13. Leur Lomanto Jr. (União-BA)
  14. Márcio Marinho (Republicanos-BA)
  15. Mário Negromonte Jr (PP-BA)
  16. Neto Carletto (Avante-BA)
  17. Paulo Azi (União-BA)
  18. Paulo Magalhães (PSD-BA)
  19. Raimundo Costa (Podemos-BA)
  20. Ricardo Maia (MDB-BA)
  21. Roberta Roma (PL-BA)
  22. Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Votaram contra:

  1. Alice Portugal (PCdoB-BA)
  2. Antonio Brito (PSD-BA)
  3. Charles Fernandes (PSD-BA)
  4. Daniel Almeida (PCdoB-BA)
  5. Ivoneide Caetano (PT-BA)
  6. Jorge Solla (PT-BA)
  7. Joseildo Ramos (PT-BA)
  8. Josias Gomes (PT-BA)
  9. Lídice da Mata (PSB-BA)
  10. Otto Alencar Filho (PSD-BA)
  11. Pastor Isidório (Avante-BA)
  12. Valmir Assunção (PT-BA)
  13. Waldenor Pereira (PT-BA)
  14. Zé Neto (PT-BA)

Abstenção:

  1. Alex Santana (Republican-BA)

Não votaram:

  1. João Leão (PP-BA)
  2. João Carlos Bacelar (PL-BA)

O que diz a PEC

A PEC da Blindagem, se aprovada no Congresso, tornaria mais difícil prender deputados e senadores. A prisão só poderia ocorrer em flagrante por crime inafiançável, caso em que o plenário da Casa ainda decide se a prisão deve ser mantida ou não.

A matéria foi uma das reivindicações da oposição no momento em que o bloco ocupou a Mesa Diretora, no início de agosto. No entanto, a oposição ao governo Lula (PT) mantém a reivindicação da anistia como pauta "número zero".

Entre os pontos que constam na PEC 3/21 estão:

  • Autorização da Câmara e do Senado para que deputados e senadores sejam processados, na tentativa de enfraquecer a atuação do Judiciário;
  • Votação secreta para autorizar ou não o processo contra o parlamentar;
  • Foro privilegiado no STF para presidentes de partidos nas infrações penais comuns;

x