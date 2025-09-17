Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Projeto de anistia volta à pauta da Câmara nesta quarta-feira

Oposição espera votação em regime de urgência sobre os atos de 8 de janeiro de 2023

Flávia Requião

Por Flávia Requião

17/09/2025 - 6:51 h
Hugo Motta
Hugo Motta -

O projeto de anistia deve voltar a ser pauta de discussão dos líderes partidários da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 17. A expectativa da oposição é que o regime de urgência seja votado no plenário nesta tarde.

De acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), o colégio de líderes debaterá os projetos que tratam dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas.

Amanhã convoquei nova reunião de líderes para deliberar sobre a urgência dos projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023”, escreveu Motta no X na terça,16.

A discussão no momento gira em torno do alcance da proposta. Com a sinalização favorável para que o texto seja incluído na pauta, a oposição busca aprovar o regime de urgência para, em seguida, negociar possíveis alterações no conteúdo.

A expectativa é que Hugo deva indicar o deputado Tião Medeiros (PP-PR) para relatar o projeto. A costura para levar o nome do parlamentar foi feita pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e pelo deputado Arthur Lira (PP-AL). Além do aval da cúpula do partido, Medeiros conta com respaldo de parte da oposição.

Desde o início do ano, a oposição coloca o tema como prioridade absoluta na pauta. O grupo pressiona para que o perdão alcance Jair Bolsonaro, condenado na semana passada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), com o objetivo de viabilizar sua candidatura nas eleições do próximo ano.

Atos de 8 de janeiro Câmara dos Deputados projeto de anistia regime de urgência

