Simplão, Aeroporto de Feira e +: saiba o que está em jogo na Missão Brasília

Uma grande comitiva de vereadores, empresários e demais autoridades políticas de Feira de Santana viajou para a capital federal para a "Missão Brasília 2025". Na mala, estão diversos temas para discussão com os parlamentares e o governo Lula (PT), entre elas, estão a busca por mais de R$ 1 bilhão em recursos.

A ampliação do Simples Nacional e a criação do 'Simplão' devem dar o tom na estadia do grupo, durante reunião com a Receita Federal. O chamado Simplão trata sobre a unificação do CPF e CNPJ. A expectativa é que o prefeito José Ronaldo (União Brasil) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) também participem do encontro.

A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Feira de Santana, e faz parte da programação de aniversário de 192 anos de emancipação da cidade, celebrado na próxima quinta-feira, 18. A comitiva chegou na capital do Brasil na terça, 16.

Entre as principais solicitações estão:

Consolidação do Hospital do Câncer;

Aeroporto de Feira de Santana; Modernização do

Consolidação do campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O vice-presidente da CDL Feira, Luiz Mercês, que também é idealizador da Missão explicou a iniciativa. “Vamos lutar por transformar a Bahia em um hub ferroviário, tendo Feira como entroncamento, conectando a Fiol, Salvador e o trem que liga Barreiras; vamos cobrar a modernização do aeroporto, que precisa receber voos regulares”, disse.

Já o vereador Jorge Oliveira (PRD) destacou a expectativa de retornar para a cidade com importantes anúncios para a população feirense. “A expectativa é que possamos fazer jus ao que propusemos lá em Feira, buscar recursos, divisas para fazer uma Feira de Santana totalmente melhor. Que possamos trazer para Feira de Santana o que ela realmente merece”, afirmou.

A programação da Missão Brasília terá início nesta quarta-feira, 17, às 9h, com uma sessão solene em homenagem aos 192 anos de Feira de Santana, no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados. Às 14h, está prevista a Sessão da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, que será conduzida pelo presidente do legislativo feirense, vereador Marcos Lima (União Brasil). no Plenário 01/02 da Câmara dos Deputados. À noite, haverá o coquetel de confraternização na Casa Parlamento.

“Aqui temos um grupo de vereadores que vai em busca de obras como a conclusão do Anel de Contorno, a modernização do aeroporto e a instalação de uma faculdade federal em Feira de Santana. A cidade está completando 192 anos e precisa crescer. Para isso, temos que nos unir em busca de soluções e melhorias para a nossa cidade”, afirmou Marcos Lima.

A programação em Brasília segue na manhã de quinta-feira com visita institucional ao Palácio do Planalto, e, em seguida, a partir das 11h, reuniões com ministros e bancadas de deputados e senadores nos Plenários 01 e 02 da Câmara Federal.

O aniversário de Feira de Santana será comemorado com uma programação variada, na quinta-feira, 18. Às 7h30, os festejos serão iniciados com a Santa Missa na Catedral Metropolitana de Senhora Sant’Ana. Em seguida, às 9h30, o prefeito José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), acompanhado de secretários municipais, autoridades e convidados, visita o Casarão dos Olhos d'Água, considerado o primeiro imóvel da cidade, onde residiram os fundadores de Feira, o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa.

Às 15h, a Câmara Municipal promove sessão especial alusiva ao aniversário de emancipação. A programação será encerrada com a tradicional cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito, no Cajueiro Convenções, uma homenagem às personalidades que contribuíram, com suas ações, para o desenvolvimento da Feira de Santana.

Conforme decreto municipal, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Já o comércio e empresas funcionarão normalmente na data festiva.

