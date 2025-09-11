Menu
ESPORTES
AÇÃO DE MARKETING

Vitória realiza evento com torcedores em Feira de Santana; saiba tudo

Evento 'Blitz do Leão' terá sua primeira edição no próximo sábado, 13

João Grassi

Por João Grassi

11/09/2025 - 17:27 h | Atualizada em 11/09/2025 - 17:55
Torcida do Vitória / Imagem ilustrativa
Torcida do Vitória / Imagem ilustrativa

O Vitória estreia, neste sábado, 13, a primeira edição da ‘Blitz do Leão’, evento para torcedores na cidade de Feira de Santana, situada a 116 km de Salvador. Além da transmissão do jogo contra o Fortaleza, os rubro-negros terão uma programação especial.

O evento será iniciado a partir das 12h, na Toca do Espeto, na Avenida Fraga Maia, ao lado do Gauchão Lanches, com direito a banda ao vivo, presença do caminhão do Vitória, do mascote oficial e atendimento exclusivo do Sou Mais Vitória. A Embaixada Leões Feira de Santana estará presente.

Segundo o clube, a Blitz do Leão será mais uma iniciativa do Departamento de Marketing em busca de estreitar a relação com torcedores que não moram em Salvador. “Sempre buscando inovar para agitar o nosso torcedor”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Próximo compromisso

Com transmissão ao vivo direto da Blitz do Leão, Fortaleza e Vitória entram em campo às 16h do sábado, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

