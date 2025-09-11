Menu
DUELO DE LEÕES

Fortaleza x Vitória: técnicos estreantes decidem jogo do Z-4

Em jogo de “seis pontos” na luta contra o rebaixamento, o Leão do Pici de Martín Palermo e o Leão da Barra de Rodrigo Chagas se enfrentam

Lucas Vieira / MASSA!

Por Lucas Vieira / MASSA!

11/09/2025 - 13:02 h | Atualizada em 11/09/2025 - 13:44
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado em um confronto crucial contra o rebaixamento. O jogo na Arena Castelão será palco da estreia de Martín Palermo e da consolidação de Rodrigo Chagas no banco de reservas.
-

Na luta contra a zona de rebaixamento, Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13, às 16h, na Arena Castelão, em um duelo de peso pela 25ª rodada da Série A. Separados por sete pontos, os clubes vivem realidades semelhantes e colocam em campo técnicos que disputam a elite nacional pela primeira vez na carreira.

O Leão da Barra aparece em 17º lugar, com 22 pontos, enquanto o Leão do Pici ocupa a penúltima posição, com 15. A partida, portanto, tem clima de “jogo de seis pontos” e pode mexer diretamente no destino dos dois times na temporada.

No Vitória, a aposta foi interna. Rodrigo Chagas, que vinha comandando a equipe sub-20, assumiu interinamente após a goleada sofrida diante do Flamengo por 8 a 0, que culminou na saída de Fábio Carille. A boa resposta veio de imediato: vitória sobre o Atlético-MG, resultado que levou a diretoria a efetivar o treinador durante a Data Fifa. Somando passagens anteriores, ele já soma 35 jogos à frente do clube, com 14 triunfos, 14 empates e sete derrotas.

Do outro lado, o Fortaleza buscou experiência internacional. O argentino Martín Palermo, ídolo do Boca Juniors, foi o escolhido para tentar recolocar o time nos trilhos após a saída do português Renato Paiva, ex-Bahia. O treinador soma passagens por clubes da Argentina, Chile, México e Paraguai, onde conquistou o Clausura de 2024 pelo Olimpia.

O Tricolor Cearense também terá novidade dentro das quatro linhas. O meia colombiano Yeison Guzmán, apresentado na última terça-feira, 9, deve estrear com a camisa 10. O atleta firmou contrato até o fim de 2027 e já está à disposição da comissão técnica.

Com estreias no banco de reservas e no campo, o duelo no Castelão coloca frente a frente dois times pressionados, que tentam transformar a instabilidade em reação imediata para escapar da parte de baixo da tabela.

x