TRAGÉDIA

Jogador de futebol morre em ataque armado no Equador

Ataque em hotel na cidade de Manta deixa quatro mortos e dois feridos, incluindo jogador da segunda divisão

AFP

Por AFP

11/09/2025 - 12:49 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Quatro pessoas morreram em um ataque armado na costa do Equador, incluindo um jogador de futebol de um time da segunda divisão, informou a polícia nesta quinta-feira, 11.

Homens armados vestidos com uniformes da polícia abriram fogo na noite de quarta-feira contra as vítimas que estavam hospedadas num hotel na cidade de Manta, no oeste do país, um dos focos de violência do tráfico de drogas no Equador, informou a polícia em um comunicado.

Os tiros também deixaram dois feridos.

Violência extrema

O Equador é um dos países mais violentos da região devido à guerra entre gangues que se aproveitam de seus portos estratégicos, sua economia dolarizada e da corrupção.

Entre os mortos está Maicol Valencia, jogador de 23 anos do Exapromo Costa, que jogaria contra o Deportivo Quito neste sábado. Segundo a imprensa local, o jogador de futebol foi apresentado ao mesmo tempo no mesmo dia do massacre.

Valencia “foi vítima colateral do ataque dirigido a outras pessoas não filiadas ao nosso clube”, afirmou o clube Exapromo em um comunicado.

Acrescentou que um dos feridos também é jogador de futebol do tempo e está hospitalizado.

A motivação do ataque ainda é desconhecida. Segundo a polícia, os agressores chegaram em uma van branca, que posteriormente foi incendiada em outra parte da cidade.

ataque armado crime organizado equador Futebol tráfico de drogas violência

