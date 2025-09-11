Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Promessa do surfe morre aos 12 anos após luta contra câncer

Zion Brocchi, campeão regional em 2024, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 11:38 h
O surfista português Zion Brocchi, de apenas 12 anos, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro. Considerado uma grande promessa do esporte, sua morte comoveu a comunidade do surfe
O surfista português Zion Brocchi, de apenas 12 anos, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro. Considerado uma grande promessa do esporte, sua morte comoveu a comunidade do surfe -

Zion Brocchi, considerado uma promessa do surfe português, morreu aos 12 anos após lutar contra um câncer no cérebro. O jovem atleta nasceu na cidade portuguesa de Costa da Caparica e começou a surfar aos 3 anos de idade, iniciando as competições aos 8 anos. Em 2024, Zion conquistou o título de campeão regional sub-12 masculino no Circuito da Grande Lisboa.

A Associação Nacional dos Surfistas manifestou pesar pela perda. "Foi com enorme tristeza que a comunidade do surfe nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion", disse a entidade.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia repete roteiro e Rogério Ceni repudia postura fora de casa
Paratleta baiano se destaca na natação e vira campeão brasileiro em 1 ano
Praia de Inema sedia etapa do Campeonato Baiano de Canoagem

A mãe do jovem, Vânia Brocchi, destacou a força e o caráter do filho. "Superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu e encantou com o jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado", afirmou. Ela compartilhou ainda um texto emocionado sobre Zion:

"Por vezes achei que era audácia demais um nome tão forte, carregava um peso enorme. Sei que a culpa não foi do nome, nunca pedimos para ser fortes nem guerreiros, aliás eu só queria ver o pôr-do-sol todos os dias com os meus filhos, não queria um campeão, nem um aluno de mérito, queria apenas viver as coisas simples da vida.

Passar a mensagem e que admirassem a natureza e o mar como eu admiro, porém, o Zion superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu, encantou com o seu jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado.

Guardo todas as memórias boas, as aventuras sem fim, será eterno. Para sempre o grande amor da minha vida!

Não é por acaso que os últimos meses corri vezes sem fim aqui nestes sítios tão especiais para mim e para ele que marcaram caminhadas incríveis depois de algumas surfadas épicas ou quando fechávamos algum ciclo de Quimioterapia.

A pegada do Zion é gigante, deixou marcas em todos nós, vou honrá-lo sempre".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câncer Portugal surfe Zion Brocchi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O surfista português Zion Brocchi, de apenas 12 anos, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro. Considerado uma grande promessa do esporte, sua morte comoveu a comunidade do surfe
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

O surfista português Zion Brocchi, de apenas 12 anos, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro. Considerado uma grande promessa do esporte, sua morte comoveu a comunidade do surfe
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

O surfista português Zion Brocchi, de apenas 12 anos, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro. Considerado uma grande promessa do esporte, sua morte comoveu a comunidade do surfe
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

O surfista português Zion Brocchi, de apenas 12 anos, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro. Considerado uma grande promessa do esporte, sua morte comoveu a comunidade do surfe
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x