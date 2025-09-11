Promessa do surfe morre aos 12 anos após luta contra câncer

O surfista português Zion Brocchi, de apenas 12 anos, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro. Considerado uma grande promessa do esporte, sua morte comoveu a comunidade do surfe - Foto: Reprodução/Instagram

Zion Brocchi, considerado uma promessa do surfe português, morreu aos 12 anos após lutar contra um câncer no cérebro. O jovem atleta nasceu na cidade portuguesa de Costa da Caparica e começou a surfar aos 3 anos de idade, iniciando as competições aos 8 anos. Em 2024, Zion conquistou o título de campeão regional sub-12 masculino no Circuito da Grande Lisboa.

A Associação Nacional dos Surfistas manifestou pesar pela perda. "Foi com enorme tristeza que a comunidade do surfe nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion", disse a entidade.

A mãe do jovem, Vânia Brocchi, destacou a força e o caráter do filho. "Superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu e encantou com o jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado", afirmou. Ela compartilhou ainda um texto emocionado sobre Zion:

"Por vezes achei que era audácia demais um nome tão forte, carregava um peso enorme. Sei que a culpa não foi do nome, nunca pedimos para ser fortes nem guerreiros, aliás eu só queria ver o pôr-do-sol todos os dias com os meus filhos, não queria um campeão, nem um aluno de mérito, queria apenas viver as coisas simples da vida.

Passar a mensagem e que admirassem a natureza e o mar como eu admiro, porém, o Zion superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu, encantou com o seu jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado.

Guardo todas as memórias boas, as aventuras sem fim, será eterno. Para sempre o grande amor da minha vida!

Não é por acaso que os últimos meses corri vezes sem fim aqui nestes sítios tão especiais para mim e para ele que marcaram caminhadas incríveis depois de algumas surfadas épicas ou quando fechávamos algum ciclo de Quimioterapia.

A pegada do Zion é gigante, deixou marcas em todos nós, vou honrá-lo sempre".