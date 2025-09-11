LUTO
Promessa do surfe morre aos 12 anos após luta contra câncer
Zion Brocchi, campeão regional em 2024, faleceu após lutar contra um câncer no cérebro
Por Redação
Zion Brocchi, considerado uma promessa do surfe português, morreu aos 12 anos após lutar contra um câncer no cérebro. O jovem atleta nasceu na cidade portuguesa de Costa da Caparica e começou a surfar aos 3 anos de idade, iniciando as competições aos 8 anos. Em 2024, Zion conquistou o título de campeão regional sub-12 masculino no Circuito da Grande Lisboa.
A Associação Nacional dos Surfistas manifestou pesar pela perda. "Foi com enorme tristeza que a comunidade do surfe nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion", disse a entidade.
A mãe do jovem, Vânia Brocchi, destacou a força e o caráter do filho. "Superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu e encantou com o jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado", afirmou. Ela compartilhou ainda um texto emocionado sobre Zion:
"Por vezes achei que era audácia demais um nome tão forte, carregava um peso enorme. Sei que a culpa não foi do nome, nunca pedimos para ser fortes nem guerreiros, aliás eu só queria ver o pôr-do-sol todos os dias com os meus filhos, não queria um campeão, nem um aluno de mérito, queria apenas viver as coisas simples da vida.
Passar a mensagem e que admirassem a natureza e o mar como eu admiro, porém, o Zion superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu, encantou com o seu jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado.
Guardo todas as memórias boas, as aventuras sem fim, será eterno. Para sempre o grande amor da minha vida!
Não é por acaso que os últimos meses corri vezes sem fim aqui nestes sítios tão especiais para mim e para ele que marcaram caminhadas incríveis depois de algumas surfadas épicas ou quando fechávamos algum ciclo de Quimioterapia.
A pegada do Zion é gigante, deixou marcas em todos nós, vou honrá-lo sempre".
