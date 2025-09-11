Paratleta baiano se destaca na natação e vira campeão brasileiro em 1 ano

Marcos Paulo, paratleta da natação baiana - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

O esporte é conhecido por ser um caminho longo a percorrer. Treinando ao longo de anos, os atletas buscam o topo de suas modalidades, dedicando suas vidas desde criancinhas à prática esportiva. Alguns raros casos, no entanto, começam mais tarde, e provam que não houve tempo perdido.

Hoje, cada vez mais novos nomes vão surgindo - e muitos deles como paratletas. Entre os 29 esportistas contemplados pelo Programa Bolsa Atleta Sesi, a história que talvez mais impressione pela velocidade das conquistas é a de Marcos Paulo, nadador da classe S5.

Em pouco mais de um ano, ele saiu do anonimato para se tornar campeão brasileiro, segundo do ranking nacional e destaque da natação baiana. “Eu iniciei no esporte no final de 2023. Em 2024, fiz minha primeira competição aqui em Salvador e, com apenas seis meses de natação, consegui o índice técnico para o Campeonato Brasileiro. Voltei com o título de campeão brasileiro”, relembra.

O ritmo de vitórias não parou por aí. Em dezembro do mesmo ano, Marcos Paulo participou do Campeonato Absoluto, terminando como segundo melhor atleta do país em sua categoria. “Fui homenageado como atleta destaque do ano pela Bahia em 2024 e iniciei 2025 como o primeiro do ranking. Tudo aconteceu muito rápido”, conta.

Fórmula do sucesso

Questionado sobre como conseguiu subir tão rápido, Marcos Paulo é direto: "Nem comecei com esse intuito, mas acredito que dedicação, esforço, empenho e força de vontade fazem toda a diferença. Talento conta, mas é a determinação que sustenta tudo".

Diferente da maioria dos atletas de alto rendimento, ele não começou a nadar ainda criança, começando em 2023, já adulto. "Sempre gostei da natação, sempre apreciei, mas nunca tinha praticado. Até que um amigo, que dividia essa paixão comigo, achou que eu tinha perfil de atleta e me convidou a tentar. Desde então, nunca mais parei', explica.

Hoje, o nadador é destaque do paradesporto, sendo voz na luta incessante por reconhecimento que esses atletas enfrentam. "Infelizmente, o paradesporto ainda não é tão visto como o convencional. Tivemos Olimpíadas e Paralimpíadas, mas a cobertura não foi a mesma. Mas a dedicação é igual. A força de vontade e a garra de vencer são as mesmas, seja para atleta ou atleta convencional", desabafa.

O próximo passo da luta, então, já está definido. "Estamos brigando pela vaga no Parapan e meu maior sonho é conquistar essa vaga. Depois, quero estar em Los Angeles, nas Paralimpíadas de 2028", projeta.

Quando esse dia chegar, Marcos Paulo garante que manterá os pés no chão: "Se eu estiver no pódio, sendo reconhecido pelo mundo inteiro, me apresentaria da mesma forma que hoje. Acho que a essência é o principal. Desde o começo até o topo, a essência sempre vai ser a mesma", diz.

Seja nas Olimpíadas ou nas Paralimpíadas, uma coisa é certa - a natação brasileira tem um futuro brilhante pela frente, e promete levar a Bahia longe consigo.