DE VOLTA ONDE TUDO COMEÇOU

Ciclo completo: natação Maratour encerra o ano em Itaparica

A prova com mais de 200 nadadores será realizada onde o projeto começou há 14 anos

Marina Branco

Por Marina Branco

05/09/2025 - 9:43 h
Circuito Maratour de natação
Circuito Maratour de natação -

A natação baiana completa mais um ciclo no mês que vem - na última parada do Circuito Maratour 2025, os nadadores mergulham no paraíso de Itaparica, na praia em que funcionava o Club Med. Fechando a temporada, mais de 200 atletas do Brasil inteiros se dividem em quatro diferentes percursos no cenário que abrigou a primeira prova da história do torneio, há 14 anos.

O circuito já realizou muito no ano. Passando por Mutá e Salvador, o Maratour ainda passa pela rota de 16km Itaparica-Mutá em 5 de outubro, antes do grande evento que marca o final da temporada no Village Itaparica, fechando o ciclo no mesmo lugar onde tudo começou.

Leia Também:

"Meu objetivo é ir à Olimpíada", diz baiana prodígio da natação
Baiano Guilherme Caribé garante medalha de prata no Mundial de Natação
Natação baiana conquista 19 medalhas nos Jogos Escolares em Pernambuco

Voltar para onde tudo começou tem um simbolismo enorme. A Maratour não é apenas uma prova de natação, mas uma celebração do esporte e do bem-estar. Para este encerramento, teremos inclusive a Festa da Espuma após a premiação, trazendo ainda mais clima de comemoração”, destacou Bruno Riella, CEO da Maratour.

No torneio, serão disputados o Mini-Maratour de 50 metros, voltado para iniciantes de até 9 anos, os 400m (kids), os 1.000m e os 3.000m. As inscrições já estão abertas no site oficial, disponíveis para qualquer interessado.

No Village, os atletas poderão aproveitar toda a estrutura do local, indo muito além das águas naturalmente luxuosas da ilha. Assim, o grande encerramento contará com Beach Club, piscinas, quadras de tênis, beach tênis e campos de futebol, para uso tanto dos atletas quanto dos acompanhantes, que podem comprar pacotes de Day Use com a Ambiance Esporte.

Circuito Maratour de natação
Circuito Maratour de natação | Foto: Divulgação

Tags:

#torneio maratour natação

x