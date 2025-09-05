DE VOLTA ONDE TUDO COMEÇOU
Ciclo completo: natação Maratour encerra o ano em Itaparica
A prova com mais de 200 nadadores será realizada onde o projeto começou há 14 anos
Por Marina Branco
A natação baiana completa mais um ciclo no mês que vem - na última parada do Circuito Maratour 2025, os nadadores mergulham no paraíso de Itaparica, na praia em que funcionava o Club Med. Fechando a temporada, mais de 200 atletas do Brasil inteiros se dividem em quatro diferentes percursos no cenário que abrigou a primeira prova da história do torneio, há 14 anos.
O circuito já realizou muito no ano. Passando por Mutá e Salvador, o Maratour ainda passa pela rota de 16km Itaparica-Mutá em 5 de outubro, antes do grande evento que marca o final da temporada no Village Itaparica, fechando o ciclo no mesmo lugar onde tudo começou.
“Voltar para onde tudo começou tem um simbolismo enorme. A Maratour não é apenas uma prova de natação, mas uma celebração do esporte e do bem-estar. Para este encerramento, teremos inclusive a Festa da Espuma após a premiação, trazendo ainda mais clima de comemoração”, destacou Bruno Riella, CEO da Maratour.
No torneio, serão disputados o Mini-Maratour de 50 metros, voltado para iniciantes de até 9 anos, os 400m (kids), os 1.000m e os 3.000m. As inscrições já estão abertas no site oficial, disponíveis para qualquer interessado.
No Village, os atletas poderão aproveitar toda a estrutura do local, indo muito além das águas naturalmente luxuosas da ilha. Assim, o grande encerramento contará com Beach Club, piscinas, quadras de tênis, beach tênis e campos de futebol, para uso tanto dos atletas quanto dos acompanhantes, que podem comprar pacotes de Day Use com a Ambiance Esporte.
