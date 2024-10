Natação baiana conquista 19 medalhas nos Jogos Escolares em Pernambuco

Ao todo, 19 medalhas foram conquistadas - Foto: Divulgação

Nadadores baianos que competiram nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) de 2024, realizados na última semana em Recife, Pernambuco, conquistaram, ao todo, 19 medalhas. Esse resultado é o recorde da Bahia na modalidade nos últimos 10 anos, completando 44 em toda a competição (oito ouros, 15 pratas e 21 bronzes), um saldo positivo para o estado.

Ao todo, a Bahia foi representada por 250 pessoas, sendo 188 competidores de 12 a 14 anos e demais membros entre dirigentes, fisioterapeutas, psicólogos e jornalistas, com a execução da Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE).



O resultado geral da Bahia orgulhou os baianos, segundo Vicente Neto, diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que garantiu, junto à Secretaria de Educação (SEC), as passagens aéreas e o uniforme de toda delegação baiana.



“A Bahia mostrou sua força no esporte escolar nesta edição de 2024 do JEBs. Estamos muito felizes pelos resultados e medalhas conquistados a partir de um conjunto técnico de acompanhamento e execução para tal com a Sudesb, a SEC e a FBEE. O esporte escolar é, antes de tudo, a nossa base e merece esse olhar do Ministério do Esporte e do Governo do Estado na execução de políticas públicas que desenvolvam atletas e cidadãos, que entendam o papel do esporte na nossa sociedade”, comenta Vicente.





Ao todo, a Bahia foi representada por 250 pessoas | Foto: Divulgação

Leia mais



>> Centro Mundo dos Anjos promove Corrida Inclusiva Infantil

>> Técnico do Brasil avalia futsal nas Olimpíadas: "Mais atrativo que futebol"

>> Alcaraz perde para Machac nas quartas de final de Xangai; Sinner vence Medvedev



Medalhas da Natação – A delegação da Bahia na natação, composta por 16 nadadores – oriundos de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana – e três técnicos, trouxeram conquistas coletivas e individuais, que garantiram ao estado a 3ª colocação geral masculina tanto na série ouro como na série bronze. O time baiano masculino ficou com a prata no revezamento 4x50m livre (Bernardo Costa, Bernardo Libório, Filipe Viana e Lucas Pinto) e o bronze no revezamento 4x50m medley (Bernardo, Bernardo, Inácio Moraes e Lucas).



As 44 medalhas conquistadas em solos pernambucanos em 2024 foi um dos recordes do estado na competição. Os pódios para a Bahia foram assegurados por representantes do interior do estado e da Região Metropolitana de Salvador das modalidades de atletismo, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa, wrestling, vôlei de praia, futsal e natação.



Além da natação, mais duas modalidades tiveram medalhistas no último grupo de estudantes atletas que competiram. O futsal feminino, do Colégio Integral, ficou com a prata na série cobre, enquanto a dupla do vôlei feminino do Colégio Marista Patamares ficou com o bronze da série cobre. As demais premiações com o primeiro e segundo grupo de estudantes atletas podem ser lidas na matéria no site da Sudesb.