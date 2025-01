"Meu objetivo é ir à Olimpíada", diz baiana prodígio da natação

Celine Bispo, durante os Jogos Pan-americanos de Santiago 2023, no Centro Aquático Pan-americano - Foto: Satiro Sodré / CBDA

Maior promessa da natação feminina da Bahia desde Ana Marcela Cunha, a nadadora Celine Bispo esteve muito perto da vaga olímpica para Paris 2024. Atleta de 19 anos com raízes fortes em Salvador, inicia esse novo ciclo rumo a Los Angeles 2028 com uma rota diferente, longe da Bahia, “mas sem esquecer de onde veio”. Em uma conversa rápida e exclusiva com o A TARDE, ela fala sobre os planos para o futuro e o sonho de ir aos Jogos Olímpicos.

Você por pouco não conseguiu a tão sonhada vaga olímpica, mas ainda assim foi a Paris dentro do programa Vivência Olímpica. Qual o balanço que faz da temporada?

Bem... Sei que trabalhei muito para conseguir a vaga e estive ali como uma das favoritas, mas não deu. Tenho muita fé em quem me move e sei que os planos Dele são maiores que meus desejos. Não era para ser. Hoje vejo que realmente não era a hora. Eu estava pronta, mas nada é por acaso. E no fim, fui chamada para o Vivência, nem acreditei! Ver que o Comitê Olímpico Brasileiro acredita em meu potencial e investe em mim, só me dá mais gás para seguir em frente.

Como foi participar do Vivência Olímpica?

Vivi momentos únicos lá em Paris, na Vila Olímpica, nos treinos com os outros atletas... E isso tudo só aumentou a minha vontade de vencer. Ver de pertinho a magia dos Jogos, é surreal. A bagagem que saímos de lá, não tem explicação! Sem dúvidas foi um grande motivador para voltar para casa, reorganizar as rotas e voltar mais forte pra Los Angeles 2028.

De todos os atletas da Bahia que pleiteavam ir à Olimpíada, apenas você e a Paola Soares (do ciclismo BMX Racing) treinavam em Salvador. Como se sente por ter feito um caminho tão diferente de outros atletas?

Sempre foi muito difícil, mas era um sonho. Sempre tive um desejo genuíno de estar em Salvador do primeiro dia da minha carreira até o último. Tenho vários projetos aqui de Salvador que apoiam o atleta, como o Faz Atleta, Bolsa Atleta, Bolsa Esporte Salvador, que me deram apoio e suporte para me manter em Salvador por muitos anos. Só que neste momento estou encerrando meu ciclo aqui em Salvador, mesmo contra minha vontade, mas sei que era o melhor a se fazer. As coisas ruins acontecem para que as novas e boas possam chegar. Estarei em outro lugar, mas sempre carregando a Bahia em meu sangue e sempre enaltecendo o poder de ser baiana.

E para onde vai agora?

Até abril ainda estarei em Salvador, mas enquanto não estiver com tudo certo, prefiro ainda não revelar...

| Foto: Paulo Guilherme/ Divulgação

Mas como está seu planejamento para esse novo ciclo?

É isso. Já estou com novas rotas e projetos. Sem dúvidas meu objetivo principal é chegar à Olimpíada. Contudo, até lá, teremos outros desafios e feitos pela frente. Para isso, tenho ao meu lado grandes empresas e projetos que me dão total suporte para me manter em alto rendimento. Tem o Faz Atleta/Bahia Gás, com quem estou há três anos. Tenho também a Neoenergia, onde estou compondo um time feminino de grandes atletas brasileiras. Tem ainda o Bolsa Esporte, da Sudesb. Tem a Embasa, com quem já estou há três anos eme acompanha desde antes de eu ganhar minha primeira medalha de Brasileiro. Tem ainda a Bolsa Esporte Salvador, da Prefeitura. E, por fim, o Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. Tudo isso me ajuda muito, porque é preciso uma equipe grande e muitos investimentos para ter resultados no esporte de alto rendimento.

E quanto aos estilos? Você tem ótimos resultados no nado borboleta e no livre. Pretende se concentrar em apenas um?

Só nado esses dois, mesmo. Nosso foco agora é aprimorar ambos, com o bônus de ter ao meu lado um dos melhores treinadores do Brasil, e chegar na seletiva de 2028 já com os índices e pronta para viver uma nova história.

Lembro que na última vez que conversamos, você tinha terminado o ensino médio e falamos um pouco sobre universidade. Você está cursando alguma faculdade?

Então... Entrei no meio desse ano no curso de administração. Tenho como grande parceira a Uninassau, que é uma aliada do atleta, promovendo o ensino superior e se mantendo a disposição das agendas corridas em meio de tantas viagens e eventos que nós atletas passamos.

Deixe uma mensagem para aqueles que acompanham sua carreira e que torcem por você... O que esperar de Celine Bispo daqui para frente?

Gratidão! Sempre levei mundo a fora a minha eterna gratidão às pessoas que me rodeiam, desde os que me mandam mensagens, até os que estão no meu dia a dia. A Bahia é uma família e espero que cada vez mais se unam e torçam uns pelos outros! Nessa nova etapa da minha vida, seguirei atrás dos meus objetivos, e mesmo longe, nunca esquecerei de onde vim e aonde quero chegar. Obrigada a todos que torcem por mim e a mensagem que deixo é: “Nunca desista dos seus sonhos! Sempre acredite na sua capacidade e nunca molde seus limites à falta de respeito”.