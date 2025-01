Professora de natação morre afogada em praia de SP

Praia Riviera, em Bertioga, no litoral de São Paulo - Foto: Prefeitura de Bertioga

Uma professora morreu após se afogar na Praia Riviera, em Bertioga, no litoral de São Paulo. O afogamento aconteceu por volta das 9h40 da manhã dessa quinta-feira, 9.

A vítima foi identificada como Lucia Aparecida Baptista, de 67 anos. Ela se afogou no módulo 8 da praia, próximo ao cadeirão do guarda-vidas. Ela foi retirada da água por surfistas da escola de surf com água na altura do joelho.

Leia mais:

>> Lula lidera preferência para 2026 e Gusttavo Lima é citado pela 1ª vez

>> Governo do Estado dá novo passo para ampliação do Hospital de Camaçari

>> Bahia faz proposta histórica para contratar jovem zagueiro argentino

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) acredita que a vítima tenha sofrido afogamento secundário, que ocorre quando uma pessoa inala água para os pulmões, causando uma reação tardia no corpo, já que ela estava no raso e, segundo seu marido, Abilio Wagner Abrão, ela nadava muito bem.

A professora, que era de Guaxupé, em Minas Gerais, foi levada ao Pronto Socorro de Bertioga, onde o óbito foi constatado.