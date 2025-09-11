Menu
HOME > ESPORTES
VA’A 2025

Praia de Inema sedia etapa do Campeonato Baiano de Canoagem

Pela primeira vez em Inema, o evento de va'a definirá os campeões da temporada

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 9:51 h
A Praia de Inema, em Salvador, recebe a etapa final do Campeonato Baiano de Va'a. O evento de canoa polinésia é gratuito e definirá os campeões da temporada, com expectativas de reunir cerca de 800 pessoas por dia.
A Praia de Inema, em Salvador, recebe a etapa final do Campeonato Baiano de Va'a. O evento de canoa polinésia é gratuito e definirá os campeões da temporada, com expectativas de reunir cerca de 800 pessoas por dia.

A Praia de Inema, em Salvador, receberá nos dias 20 e 21 de setembro a 4ª etapa do Campeonato Baiano de Va’a 2025, pela primeira vez realizada no local com chancela da Federação de Canoagem Polinésia/Va’a da Bahia (FEVAABA). O evento, organizado pela M1 Eventos Esportivos, reunirá atletas de todo o estado nas modalidades V1R/OC1 (individual com leme), V2R/OC2 (dupla com leme) e OC6 (equipe), nas categorias principais e Estreante.

As três primeiras etapas do campeonato em 2025 ocorreram em Morro de São Paulo, Ilhéus e Itaparica, evidenciando a diversidade dos cenários litorâneos que recebem a competição. Ao término da etapa em Inema, serão definidos os campeões da temporada, com a entrega de medalhas no pódio do evento.

O local escolhido tem um significado especial: situado em área sob cuidados da Marinha do Brasil, Inema abre suas portas para um encontro que valoriza não apenas o esporte, mas também a preservação ambiental e a cultura náutica.

Leia Também:

Baiano no UFC: Samuel Sanches brilha com nocaute e fatura contrato
Fluminense ironiza após eliminar o Bahia: "único tricolor do mundo"
Bahia fracassa mais uma vez em mata-mata e lateral cobra 'personalidade' ao elenco

A canoa polinésia é um dos esportes aquáticos que mais cresce na Bahia. “Na Bahia, são mais de 250 atletas federados e 3.000 praticantes. O Va’a tem atraído também centenas de simpatizantes, movimentando turismo, lazer e integração cultural”, destaca Manoel Lima, CEO da M1 Treinamentos e Eventos, responsável pela organização da etapa. Para o público, a entrada será gratuita, com expectativa de reunir cerca de 800 pessoas por dia de competição.

O evento conta com o patrocínio do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), via Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), reforçando o compromisso com a democratização do esporte, a inclusão social e a promoção do turismo esportivo. “A etapa promete não apenas revelar novos campeões, mas também fortalecer a presença da canoa polinésia no calendário esportivo nacional”, conclui Manoel.

Bahia Campeonato Canoa Polinésia esporte Praia de Inema Salvador Turismo Va'a

