NÃO PERDOOU!

Fluminense ironiza após eliminar o Bahia: "único tricolor do mundo"

Tricolor das Laranjeiras provocou o Bahia usando uma frase clássica de Nelson Rodrigues

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/09/2025 - 9:28 h
A vitória do Fluminense sobre o Bahia na Copa do Brasil gerou uma provocação nas redes sociais. O Fluminense utilizou uma famosa frase de Nelson Rodrigues para ironizar o time baiano.
O sonho da classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil chegou ao fim nesta quarta-feira, 10. Diante do Fluminense, em um Maracanã lotado, o Bahia se “amedrontou” e não conseguiu colocar em prática seu estilo característico. Acuado e apático, o Esquadrão foi derrotado por 2 a 0 e, de quebra, ainda acabou provocado pelo adversário.

Leia Também:

Bahia fracassa mais uma vez em mata-mata e lateral cobra 'personalidade' ao elenco
Bahia 'perdeu' R$ 9 milhões com queda na Copa do Brasil; saiba premiação conquistada
Ceni não poupa críticas à postura do Bahia e diz que "clima está uma m...."

No duelo dos tricolores, após o apito final, o Fluminense fez uma publicação nas redes sociais ironizando o Bahia, ao utilizar uma célebre frase do falecido escritor e jornalista Nelson Rodrigues, que era torcedor do tricolor carioca.

O Fluminense é o único time tricolor do mundo. O resto são só times de três cores
Nelson Rodrigues - ex-escritor e jornalista brasileiro

A provocação também faz alusão a um lema que ganhou força entre os torcedores do Bahia nos últimos anos, já que a torcida azul, vermelha e branca costuma afirmar que “o Bahia é o mundo”. De forma sutil, quase nas entrelinhas, o Fluminense utilizou a citação de Nelson Rodrigues para ironizar o Esquadrão.

Veja a publicação do Fluminense:

x