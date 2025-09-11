NÃO PERDOOU!
Fluminense ironiza após eliminar o Bahia: "único tricolor do mundo"
Tricolor das Laranjeiras provocou o Bahia usando uma frase clássica de Nelson Rodrigues
Por Téo Mazzoni
O sonho da classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil chegou ao fim nesta quarta-feira, 10. Diante do Fluminense, em um Maracanã lotado, o Bahia se “amedrontou” e não conseguiu colocar em prática seu estilo característico. Acuado e apático, o Esquadrão foi derrotado por 2 a 0 e, de quebra, ainda acabou provocado pelo adversário.
No duelo dos tricolores, após o apito final, o Fluminense fez uma publicação nas redes sociais ironizando o Bahia, ao utilizar uma célebre frase do falecido escritor e jornalista Nelson Rodrigues, que era torcedor do tricolor carioca.
O Fluminense é o único time tricolor do mundo. O resto são só times de três cores
A provocação também faz alusão a um lema que ganhou força entre os torcedores do Bahia nos últimos anos, já que a torcida azul, vermelha e branca costuma afirmar que “o Bahia é o mundo”. De forma sutil, quase nas entrelinhas, o Fluminense utilizou a citação de Nelson Rodrigues para ironizar o Esquadrão.
Veja a publicação do Fluminense:
😮💨😮💨😮💨 pic.twitter.com/6JIIg5SoYt— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 11, 2025
