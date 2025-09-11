Menu
ESPORTES
GRANA ALTA!

Bahia 'perdeu' R$ 9 milhões com queda na Copa do Brasil; saiba premiação conquistada

Mesmo eliminado, Bahia ainda garante faturamento e se aproxima de receita traçada por Raul Aguirre

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/09/2025 - 7:20 h | Atualizada em 11/09/2025 - 11:10
Apesar da eliminação, Bahia bate recorde de faturamento
Apesar da eliminação, Bahia bate recorde de faturamento

O Bahia novamente ficou pelo caminho na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 10, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não foi páreo para o Fluminense, no Maracanã, e deu adeus ao sonho da classificação inédita à semifinal da competição. Apesar da eliminação, o clube garantiu um faturamento milionário em bonificações ao longo do torneio.

Em 2025, o Bahia disputou três fases da Copa do Brasil: 3ª fase — estreia no torneio —, oitavas e quartas de final. Por isso, no total, o Tricolor de Aço acumulou cerca de R$ 10.694.250 em premiações na principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Veja os valores referentes à participação do Bahia em cada fase da Copa do Brasil:

  • 3ª fase: R$ 2.315.250
  • Oitavas de final: R$ 3.638.250
  • Quartas de final: R$ 4.740.750

Leia Também:

Ceni não poupa críticas à postura do Bahia e diz que "clima está uma m...."
Bahia e o fantasma: 10ª eliminação nas quartas da Copa do Brasil
Sincero, Luciano Juba admite atuação ruim durante eliminação do Bahia

Bahia mira R$ 400 milhões após bater marca de R$ 271 milhões em arrecadação

Com o valor arrecadado, o Bahia atingiu, aproximadamente, cerca de R$ 47.180.696 em premiações referentes às competições disputadas na temporada — Baianão, Libertadores, Sul-Americana, Nordestão e Copa do Brasil. Apesar de o faturamento ter sido menor devido à eliminação, que custou R$ 9.922.500 aos cofres, o Esquadrão ultrapassa os R$ 200 milhões de faturamento bruto apenas com premiações e negociação de jogadores.

Na temporada, o Bahia acumula aproximadamente R$ 271.180.696 em arrecadação. Somando premiações e vendas de atletas, o clube caminha a passos largos para alcançar a marca de R$ 400 milhões em receitas — meta traçada pelo CEO da SAF, Raul Aguirre, em junho deste ano. Na época, em entrevista à TV Bahêa, o dirigente afirmou que, somando as vendas de jogadores, o Bahia ultrapassaria “confortavelmente” os R$ 400 milhões em receitas:

Se somar toda a parte de venda de atletas, vamos passar confortavelmente de R$ 400 milhões de receitas
Raul Aguirre - CEO do Bahia

“As receitas do clube têm crescido a um ritmo composto de 35%. No primeiro ano, crescemos 24%, e este ano vamos crescer 50%. As receitas operacionais estão projetadas em aproximadamente R$ 360 milhões”, revelou Aguirre, durante participação no BahêaCast.

Veja quanto o Bahia já assegurou em premiações de campeonatos na temporada:

  • Campeonato Baiano: R$ 315 mil
  • Libertadores: R$ 26.380.396
  • Sul-Americana: R$ 2.771.050
  • Copa do Nordeste: R$ 7.020.000
  • Copa do Brasil: R$ 20.616.750
  • Valor total: R$ 57.103.166

Veja quanto o Bahia já arrecadou com venda de atletas em 2025:

  • Biel: R$ 51,3 milhões
  • Everaldo: R$ 4,6 milhões
  • Thaciano: R$ 28,8 milhões
  • Lucho Rodríguez: R$ 139,3 milhões
  • Valor total: R$ 224.000.000

