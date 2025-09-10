MALDIÇÃO DAS QUARTAS!
Bahia e o fantasma: 10ª eliminação nas quartas da Copa do Brasil
Com a derrota para o Fluminense, o Bahia repetiu um roteiro de mais de três décadas e caiu pela 10ª vez nas quartas de final da Copa do Brasil
Por Téo Mazzoni
O Bahia, mais uma vez, deixou a Copa do Brasil nas quartas de final da competição. Nesta quarta-feira, 10, o Tricolor de Aço sucumbiu diante do Fluminense no Maracanã, mesmo após vencer o jogo de ida, encerrando o sonho da inédita semifinal do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro.
Com a eliminação para o Fluminense, o Bahia caiu nas quartas de final da Copa do Brasil pela 10ª vez em sua história,mantendo um roteiro já conhecido pela torcida tricolor. O fantasma dessa fase do torneio assombra o clube azul, vermelho e branco desde 1989 — primeira edição da competição — e continua como o maior tabu do clube, após mais mais de três décadas.
Leia Também:
Desde então, o Bahia já enfrentou seis equipes diferentes nas quartas de final: Grêmio (5x) — maior algoz do Esquadrão no torneio —, Flamengo (2x) e, entre os demais responsáveis pelas eliminações, Juventude, Atlético-MG, Palmeiras e, agora, o Fluminense, que manteve o tabu do Tricolor de Aço de jamais ter ficado entre os quatro primeiros colocados da competição.
Veja todas as eliminações do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil:
1989: Grêmio
1990: Flamengo
1999: Juventude
2002: Atlético-MG
2012: Grêmio
2018: Palmeiras
2019: Grêmio
2023: Grêmio
2024: Flamengo
2025: Fluminense
Sem tempo para lamentação
Mais uma vez frustrado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia não terá tempo para se deixar abater e volta suas atenções para a única competição restante na temporada: o Campeonato Brasileiro.
Nesta segunda-feira, 15, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entra em campo contra o Cruzeiro — em confronto direto dentro do G-4 — na Arena Fonte Nova, às 20h, válido pela 23ª rodada da Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes