MALDIÇÃO DAS QUARTAS!

Bahia e o fantasma: 10ª eliminação nas quartas da Copa do Brasil

Com a derrota para o Fluminense, o Bahia repetiu um roteiro de mais de três décadas e caiu pela 10ª vez nas quartas de final da Copa do Brasil

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/09/2025 - 21:46 h
Bahia perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e deu adeus ao sonho da semifinal da Copa do Brasil
Bahia perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e deu adeus ao sonho da semifinal da Copa do Brasil

O Bahia, mais uma vez, deixou a Copa do Brasil nas quartas de final da competição. Nesta quarta-feira, 10, o Tricolor de Aço sucumbiu diante do Fluminense no Maracanã, mesmo após vencer o jogo de ida, encerrando o sonho da inédita semifinal do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro.

Com a eliminação para o Fluminense, o Bahia caiu nas quartas de final da Copa do Brasil pela 10ª vez em sua história,mantendo um roteiro já conhecido pela torcida tricolor. O fantasma dessa fase do torneio assombra o clube azul, vermelho e branco desde 1989 — primeira edição da competição — e continua como o maior tabu do clube, após mais mais de três décadas.

Desde então, o Bahia já enfrentou seis equipes diferentes nas quartas de final: Grêmio (5x) — maior algoz do Esquadrão no torneio —, Flamengo (2x) e, entre os demais responsáveis pelas eliminações, Juventude, Atlético-MG, Palmeiras e, agora, o Fluminense, que manteve o tabu do Tricolor de Aço de jamais ter ficado entre os quatro primeiros colocados da competição.

Veja todas as eliminações do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil:

1989: Grêmio

1990: Flamengo

1999: Juventude

2002: Atlético-MG

2012: Grêmio

2018: Palmeiras

2019: Grêmio

2023: Grêmio

2024: Flamengo

2025: Fluminense

Sem tempo para lamentação

Mais uma vez frustrado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia não terá tempo para se deixar abater e volta suas atenções para a única competição restante na temporada: o Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, 15, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entra em campo contra o Cruzeiro — em confronto direto dentro do G-4 — na Arena Fonte Nova, às 20h, válido pela 23ª rodada da Série A.

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

