Sincero, Luciano Juba admite atuação ruim durante eliminação do Bahia

O lateral Luciano Juba, do Bahia, admite que a equipe teve uma atuação ruim e perdeu a chance de avançar na Copa do Brasil, mas reforça o foco para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Irreconhecível em campo, o Bahia viu o sonho da semifinal inédita da Copa do Brasil escapar mais uma vez — a 10ª em sua história. Com uma atuação apática, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni foi completamente dominada pelo Fluminense e deu adeus ao principal torneio mata-mata do futebol brasileiro após a derrota por 2 a 0.

Um dos principais nomes do Bahia para a partida, Luciano Juba — que havia marcado o gol do triunfo no duelo de ida e foi preservado nas finais da Copa do Nordeste justamente pensando na decisão contra o Fluminense — garantiu que a equipe não conseguiu impor seu estilo de jogo, mesmo tendo entrado concentrada com o propósito de conquistar a vaga inédita na semifinal da competição.

“É difícil falar nesse momento [...] A gente veio aqui com o propósito de conseguir a classificação. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas também que tínhamos chance. Só que não conseguimos fazer o nosso jogo”, lamentou o craque tricolor, que não teve uma grande atuação, assim como seus companheiros.

Para o lateral-esquerdo, no entanto, não existe cenário de terra arrasada. Apesar de mais uma frustrante eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 46 frisou que é preciso manter o foco no restante da temporada. Afinal, o Bahia ainda tem o Campeonato Brasileiro para disputar e vem fazendo a melhor campanha de sua história.

“Agora é levantar a cabeça e seguir focado no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa terminar o ano na parte de cima da tabela”, afirmou Luciano Juba, destacando a importância de manter o objetivo de se consolidar entre os melhores do Brasileirão. Atualmente, o Bahia ocupa a 4ª posição da Série A, com 36 pontos somados.

Mesmo com a eliminação, assim como disse Juba, agora é hora de “levantar a cabeça”, até porque o Bahia volta a campo daqui a cinco dias. Na próxima segunda-feira, 15, o Tricolor encara o Cruzeiro, adversário direto na luta por uma vaga na Libertadores, às 20h, na Arena Fonte Nova, precisando do resultado positivo para não correr o risco de deixar o pelotão de frente do Campeonato Brasileiro.