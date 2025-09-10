Além de Rebeca e Babi: Conheça jovens talentos da ginástica brasileira

Louise Lima Vieira, atleta de ginástica artística - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Que o Brasil tem se tornado cada vez mais o país da ginástica não é novidade para ninguém. Entre os ouros de Rebeca Andrade e os recordes de Babi Domingos, o país inteiro aprendeu a se identificar com suas ginastas - e o futuro promete manter a tradição.

O brilho da nova geração da ginástica baiana ganhou destaque na cerimônia do Programa Bolsa Atleta do Sesi, que premiou ginastas entre os 29 atletas contemplados. Uma delas, a jovem Louise Lima Vieira, de 13 anos, que vê na ginástica o maior sonho de sua vida.

A solenidade também marcou a primeira edição do programa, criado para incentivar a prática esportiva e apoiar atletas educacionais, de rendimento e adaptados. Para o diretor-superintendente do Sesi, Armando Neto, a iniciativa é um marco para o esporte na Bahia.

“É a primeira vez que realizamos este projeto e a ideia é dar continuidade nos próximos anos. O foco aqui é incentivar o esporte e motivar talentos. Sabemos que ainda é pouco, mas é uma contribuição importante, porque a Bahia tem uma grande demanda e uma carência enorme de incentivo ao esporte”, afirma.

Segundo Neto, a expectativa é que outras organizações se juntem ao Sesi nessa missão. “O que estamos fazendo é plantar sementes. Oferecemos 29 bolsas em modalidades diversas como judô, ginástica, atletismo e natação. Esperamos que outras instituições venham junto, porque precisamos muito desse apoio no nosso estado", explica.

Futuro da ginástica

Entre os premiados da primeira edição, aparece Louise, jovem que começou a praticar ginástica ainda pequena, inspirada pela mãe. “Quando minha mãe tinha a minha idade, ela fazia ginástica, mas acabou parando. Eu quis experimentar e fiz menos de um ano, em 2019. Depois parei, mas voltei em 2023 e até hoje continuo firme”, conta.

A volta marcou o início de uma rotina de treinos mais focada. Com apenas 13 anos, Louise fala da modalidade com carinho: “É um esporte que eu gosto muito porque são coisas que eu faço com gosto. Sempre tive uma proximidade maior com a ginástica. Quando estou no tablado, me sinto no meu lugar", relata.

Os sonhos de Louise são tão grandes quanto suas possibilidades: “Quero competir em várias competições, ganhar muitas medalhas. Acho que é a meta de todo mundo que ama o esporte”.

Todos eles, é claro, construídos espelhados em grandes inspirações, com uma estrela da ginástica sempre brilhando mais forte no coração da pequena. “Minha referência é a Flávia Saraiva. Gosto muito dela porque é baixinha, igual a mim, e é muito boa, muito flexível. Sempre me espelhei nela", diz.

“Quero continuar crescendo, competindo e trazendo medalhas. Esse é o meu sonho", finaliza a atleta que integra o grupo de futuras promessas do esporte baiano.