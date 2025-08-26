LEOAS
5 curiosidades sobre as medalhistas brasileiras de Ginástica Rítmica
Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves venceram as duas primeiras medalhas do Brasil no Mundial
Por Marina Branco
O país inteiro se apaixonou pelas leoas bimedalhistas de prata do Mundial de Ginástica Rítmica nesta semana. Juntas, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves fizeram história ao vencerem as duas primeiras medalhas da história do Brasil no Mundial, ficando marcadas para sempre na história do esporte brasileiro.
Assim como o time brasileiro na ginástica artística, formado por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Julia Soares e Flávia Saraiva, as cinco meninas do GR já estão conhecidas por todo o Brasil, e têm suas próprias histórias cheias de curiosidades no esporte.
Maria Eduarda “Duda” Arakaki - 21 anos, Maceió (AL)
1. Duda é a capitã do conjunto
2. Descobriu a ginástica rítmica através da dança no Colégio Marista
3. Já participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024
4. Conquistou a medalha de ouro no all-around no World Challenge Cup de 2025
5. É conhecida no grupo por ser uma colega muito alegre
Nicole Pircio – 22 anos, Piracicaba (SP)
1. Apelidada de “leoa corajosa e resiliente”
2. Começou na ginástica depois de ler sobre uma seletiva em Piracicaba
3. É bicampeã pan-americana e já foi finalista mundial em 2021
4. Participou das conquistas históricas do Brasil em Portimão e Milão em 2025
5. É conhecida no grupo por sua força mental e garra
Sofia Madeira - 21 anos, Vitória (ES)
1. Apelidada de "leoa tranquila e serena"
2. Entrou na ginástica quase por acaso, só para se ocupar enquanto sua mãe treinava na academia
3. Foi campeã brasileira de conjunto em 2021 e tem diversos títulos pan-americanos e sul-americanos
4. Levou o Brasil ao ouro no all-around em Milão 2025
5. Defende o Clube ICESP no Espírito Santo
Maria Paula Caminha - 16 anos, Manaus (AM)
1. A mais nova do grupo, é conhecida como a “caçulinha” das leoas
2. Foi campeã pan-americana juvenil em 2023 e disputou neste ano seu primeiro Mundial adulto
3. Morou em Aracaju desde os 13 anos para treinar com a seleção permanente
4. Conquistou ouro no all-around em Milão 2025
5. Foi medalha de bronze na série mista em Milão 2025
Mariana Gonçalves - 20 anos, Curitiba (PR)
1. Apelidada de “leoa humilde e habilidosa”
2. Começou na ginástica em Curitiba e subiu na seleção desde a base
3. Foi campeã sul-americana em 2023 e colecionou medalhas na Copa do Mundo em 2024 e 2025
4. Vive em Aracaju há três anos para treinar com o grupo principal
5. Participou de Paris-2024 como reserva, mas hoje é peça-chave nas apresentações que encantam o público
