LEOAS

5 curiosidades sobre as medalhistas brasileiras de Ginástica Rítmica

Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves venceram as duas primeiras medalhas do Brasil no Mundial

Marina Branco

Por Marina Branco

26/08/2025 - 14:57 h
Conjunto brasileiro de Ginástica Rítmica
Conjunto brasileiro de Ginástica Rítmica -

O país inteiro se apaixonou pelas leoas bimedalhistas de prata do Mundial de Ginástica Rítmica nesta semana. Juntas, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves fizeram história ao vencerem as duas primeiras medalhas da história do Brasil no Mundial, ficando marcadas para sempre na história do esporte brasileiro.

Assim como o time brasileiro na ginástica artística, formado por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Julia Soares e Flávia Saraiva, as cinco meninas do GR já estão conhecidas por todo o Brasil, e têm suas próprias histórias cheias de curiosidades no esporte.

Maria Eduarda “Duda” Arakaki - 21 anos, Maceió (AL)

1. Duda é a capitã do conjunto

2. Descobriu a ginástica rítmica através da dança no Colégio Marista

3. Já participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024

4. Conquistou a medalha de ouro no all-around no World Challenge Cup de 2025

5. É conhecida no grupo por ser uma colega muito alegre

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Duda Arakaki, OLY (@dudaarakaki)

Nicole Pircio – 22 anos, Piracicaba (SP)

1. Apelidada de “leoa corajosa e resiliente”

2. Começou na ginástica depois de ler sobre uma seletiva em Piracicaba

3. É bicampeã pan-americana e já foi finalista mundial em 2021

4. Participou das conquistas históricas do Brasil em Portimão e Milão em 2025

5. É conhecida no grupo por sua força mental e garra

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nicole Pircio N. Duarte OLY (@nicole_pircio)

Sofia Madeira - 21 anos, Vitória (ES)

1. Apelidada de "leoa tranquila e serena"

2. Entrou na ginástica quase por acaso, só para se ocupar enquanto sua mãe treinava na academia

3. Foi campeã brasileira de conjunto em 2021 e tem diversos títulos pan-americanos e sul-americanos

4. Levou o Brasil ao ouro no all-around em Milão 2025

5. Defende o Clube ICESP no Espírito Santo

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sofia Madeira Pereira (@sofiamadeirapereira)

Maria Paula Caminha - 16 anos, Manaus (AM)

1. A mais nova do grupo, é conhecida como a “caçulinha” das leoas

2. Foi campeã pan-americana juvenil em 2023 e disputou neste ano seu primeiro Mundial adulto

3. Morou em Aracaju desde os 13 anos para treinar com a seleção permanente

4. Conquistou ouro no all-around em Milão 2025

5. Foi medalha de bronze na série mista em Milão 2025

Maria Paula Caminha, ginasta brasileira
Maria Paula Caminha, ginasta brasileira | Foto: Reprodução I Instagram

Mariana Gonçalves - 20 anos, Curitiba (PR)

1. Apelidada de “leoa humilde e habilidosa”

2. Começou na ginástica em Curitiba e subiu na seleção desde a base

3. Foi campeã sul-americana em 2023 e colecionou medalhas na Copa do Mundo em 2024 e 2025

4. Vive em Aracaju há três anos para treinar com o grupo principal

5. Participou de Paris-2024 como reserva, mas hoje é peça-chave nas apresentações que encantam o público

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mariana Vitória Gonçalves Pinto (@marigpinto_)

curiosidades Ginástica Rítmica mundial de ginástica

