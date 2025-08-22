Mundial de Ginástica Rítmica: saiba onde assistir a final individual

As brasileiras Geovanna Santos e Barbara Domingos são finalistas no indivudual geral no Mundial de Ginástica Rítimica - Foto: Ivan Carvalho / CBG

A ginástica rítmica brasileira segue em ascensão no cenário internacional. Bárbara Domingos e Geovanna Santos conquistaram, na última quinta-feira, 21, a classificação para a final do individual geral no Mundial de 2025, realizado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Geovanna somou 83.500 pontos e terminou em 13º lugar na fase classificatória. Já Bárbara alcançou 82.800 pontos, ficando na 15ª posição. Com os resultados, ambas asseguraram presença entre as 18 finalistas da competição e disputarão o título nesta sexta-feira, 22.

As brasileiras se apresentam no Grupo B, que reúne as atletas posicionadas entre a 10ª e a 18ª colocação. As provas começam às 14h30.

Classificação e favoritos

O topo da fase classificatória ficou com a alemã Darja Varfolomeev, líder isolada com 92.850 pontos, seguida pela ucraniana Taisiia Onofriichuk (90.150) e pela búlgara Stiliana Nikolova (88.800). As ginastas do Grupo A, que reúne as nove melhores, se apresentam a partir das 17h.

A disputa no individual geral considera a soma das notas nos quatro aparelhos, arco, bola, maças e fitas, sem descartes.

Seleção Brasileira em destaque

Além das apresentações individuais de Bárbara e Geovanna, o Brasil também está representado no conjunto, formado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. O grupo conquistou recentemente a medalha de ouro na Copa do Mundo de Milão e chega ao Mundial embalado.

Onde assistir o Brasil na final geral do Mundial de Ginástica Rítmica:

SporTV (TV fechada), Eurovision Sport (streaming) e CazéTV (YouTube)

Programação desta sexta-feira (22)

14h30 às 16h40 – Final do individual geral (Grupo B – 10º a 18º lugar)

17h às 19h10 – Final do individual geral (Grupo A – 1º a 9º lugar)