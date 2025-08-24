Ginástica rítmica: Brasil conquista mais uma prata no Mundial

Equipe brasileira no Mundial de ginástica disputado no Rio de Janeiro - Foto: Melogym | CBG

A equipe de ginástica rítmica do Brasil vem com um desempenho fenomenal no Mundial de Ginástica disputado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Na série mista o Brasil garantiu mais uma medalha de prata neste domingo, 24. Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio fizeram um feito inédito do esporte. Mais cedo, o Brasil ficou com a sexta colocação na categoria cinco fitas, e agora, conquistou mais um pódio na competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja como ficou o pódio:

Ucrânia – 28.650 pontos

Brasil – 28.550 pontos

China – 28.200 pontos

A coreografia das ginastas homenagearam o futebol brasileiro e vestiram verde e amarelo. A música escolhida foi “We Are One”, trilha que foi tema da Copa do Mundo de 2014.

O Brasil liderava a bateria até as ucranianas entrarem no tablado. A Ucrânia veio com uma apresentação que performava movimentos de maior dificuldade e isso foi o fator que fez o país pontuar 28.650.

No sábado, 23, ao som do clássico Evidências, na apresentação com 3 arcos e 2 bolas receberam 27.850 pontos e emocionaram o público presente. Na sequência, voltaram ao tablado com uma série de cinco fitas, marcada por elementos da cultura brasileira, que rendeu 27.400 pontos.