Fim do sonho! Apático, Bahia sucumbe ao Fluminense e dá adeus à Copa do Brasil

O Bahia teve uma atuação apática e perdeu para o Fluminense por 2 a 0, sendo eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, mais uma vez. Entenda o que aconteceu no jogo. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia está, mais uma vez, eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 10, diante do Fluminense, em um Maracanã lotado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni viveu uma noite completamente apática, sem oferecer perigo ao adversário e deu adeus ao sonho da semifinal inédita.

O resultado foi fruto da grande pressão imposta pelo Tricolor das Laranjeiras, que, apesar de não ter feito um grande jogo, foi superior ao Esquadrão e garantiu a classificação ao vencer por 2 a 0 no tempo normal, com gols marcado por Cannobio, em cobrança de pênalti, e Thiago Silva, para carimbar a vaga do Tricolor das Laranjeiras.

O jogo

Diante de um Maracanã incendiado pela torcida do Fluminense, o Bahia — mesmo com seu time titular e descansado — mal conseguiu jogar na etapa inicial da partida, mas resistiu às investidas do dono da casa. O Esquadrão chegou pela primeira vez à área rival apenas aos 43 minutos, porém, sem assustar.

Durante os 45 minutos iniciais, a equipe de Ceni praticamente “assistiu” ao Tricolor das Laranjeiras, que, empurrado por sua torcida, imprimiu um intenso volume de jogo, empurrando o Bahia para trás e criando boas oportunidades com Cannobio, Thiago Silva e Everaldo, ex-jogador do Esquadrão — todas sem sucesso.

No segundo tempo, a tônica do jogo seguiu a mesma: Fluminense atacando e o Bahia defendendo. Mas, desta vez, o Tricolor das Laranjeiras foi mais incisivo e contou com uma verdadeira lambança do meio-campista Michel Araújo, que, de forma displicente, abriu o braço em cruzamento dentro da área tricolor. O resultado? Mão na bola e penalidade assinalada. Na marca da cal, o uruguaio Cannobio não titubeou: pegou a bola e mandou para o fundo das redes. 1 a 0 para o Fluminense.

Após sofrer o baque do gol, era de se imaginar que o Bahia “acordasse” para o jogo, no entanto, não foi o que aconteceu. O Fluminense permaneceu em cima do Esquadrão e esteve mais próximo de ampliar o placar do que sofrer o primeiro gol azul, vermelho e branco. E, foi justamente o que aconteceu. Já nos minutos finais do segundo tempo, o zagueiro Thiago Silva subiu mais que toda a defesa tricolor e carimbou a bola no fundo das redes: 2 a 0 para o Fluminense e classificação garantida.

Ficha técnica

Fluminense x Bahia

Copa do Brasil – Quartas de final, volta

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Data: 10/09/2025

10/09/2025 Horário: 19h

19h Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Matheus Delgado Candançan Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back

Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back VAR: Caio Max Augusto Vieira

Caio Max Augusto Vieira Transmissão: Premiere, SporTV

Próximo jogo

O Bahia volta a campo na próxima segunda-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, contra o Cruzeiro, em duelo de “seis pontos” dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão precisa do resultado para se manter entre os quatro primeiros colocados da Série A, já que, após a derrota acachapante na última rodada, viu os adversários se aproximarem na tabela. Em caso de qualquer resultado que não seja vitória, poderá ser ultrapassado por Botafogo e Mirassol.