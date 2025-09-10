ELIMINADO
Fim do sonho! Apático, Bahia sucumbe ao Fluminense e dá adeus à Copa do Brasil
Com uma atuação abaixo do esperado, o Bahia perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e foi eliminado nas quartas de final novamente
Por Téo Mazzoni
O Bahia está, mais uma vez, eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 10, diante do Fluminense, em um Maracanã lotado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni viveu uma noite completamente apática, sem oferecer perigo ao adversário e deu adeus ao sonho da semifinal inédita.
O resultado foi fruto da grande pressão imposta pelo Tricolor das Laranjeiras, que, apesar de não ter feito um grande jogo, foi superior ao Esquadrão e garantiu a classificação ao vencer por 2 a 0 no tempo normal, com gols marcado por Cannobio, em cobrança de pênalti, e Thiago Silva, para carimbar a vaga do Tricolor das Laranjeiras.
O jogo
Diante de um Maracanã incendiado pela torcida do Fluminense, o Bahia — mesmo com seu time titular e descansado — mal conseguiu jogar na etapa inicial da partida, mas resistiu às investidas do dono da casa. O Esquadrão chegou pela primeira vez à área rival apenas aos 43 minutos, porém, sem assustar.
Durante os 45 minutos iniciais, a equipe de Ceni praticamente “assistiu” ao Tricolor das Laranjeiras, que, empurrado por sua torcida, imprimiu um intenso volume de jogo, empurrando o Bahia para trás e criando boas oportunidades com Cannobio, Thiago Silva e Everaldo, ex-jogador do Esquadrão — todas sem sucesso.
No segundo tempo, a tônica do jogo seguiu a mesma: Fluminense atacando e o Bahia defendendo. Mas, desta vez, o Tricolor das Laranjeiras foi mais incisivo e contou com uma verdadeira lambança do meio-campista Michel Araújo, que, de forma displicente, abriu o braço em cruzamento dentro da área tricolor. O resultado? Mão na bola e penalidade assinalada. Na marca da cal, o uruguaio Cannobio não titubeou: pegou a bola e mandou para o fundo das redes. 1 a 0 para o Fluminense.
Após sofrer o baque do gol, era de se imaginar que o Bahia “acordasse” para o jogo, no entanto, não foi o que aconteceu. O Fluminense permaneceu em cima do Esquadrão e esteve mais próximo de ampliar o placar do que sofrer o primeiro gol azul, vermelho e branco. E, foi justamente o que aconteceu. Já nos minutos finais do segundo tempo, o zagueiro Thiago Silva subiu mais que toda a defesa tricolor e carimbou a bola no fundo das redes: 2 a 0 para o Fluminense e classificação garantida.
Ficha técnica
Fluminense x Bahia
Copa do Brasil – Quartas de final, volta
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Data: 10/09/2025
- Horário: 19h
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back
- VAR: Caio Max Augusto Vieira
- Transmissão: Premiere, SporTV
Próximo jogo
O Bahia volta a campo na próxima segunda-feira, 15, às 20h, na Arena Fonte Nova, contra o Cruzeiro, em duelo de “seis pontos” dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão precisa do resultado para se manter entre os quatro primeiros colocados da Série A, já que, após a derrota acachapante na última rodada, viu os adversários se aproximarem na tabela. Em caso de qualquer resultado que não seja vitória, poderá ser ultrapassado por Botafogo e Mirassol.
