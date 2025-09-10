Ceni não poupa críticas à postura do Bahia e diz que "clima está uma m...."

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, não poupou críticas à atuação da equipe na derrota para o Fluminense, afirmando que o time "não jogou nada" e "não consegue explicar" o resultado. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Um dia depois de completar dois anos à frente do Bahia, o roteiro era perfeito para o técnico Rogério Ceni: passar pelo Fluminense e alcançar, pela primeira vez na história do clube, a semifinal da Copa do Brasil. No entanto, o destino não quis assim — ou melhor, o Bahia não quis. Diante de um Maracanã ensandecido pelos torcedores do Tricolor das Laranjeiras, o Bahia não resistiu à pressão e mal viu a cor da bola, sendo derrotado por 2 a 0.

Em coletiva após o apito final, Rogério Ceni não escondeu sua frustração com a atuação do Bahia e bradou: “Não jogamos absolutamente nada”. Para o comandante, o Tricolor de Aço não teve o controle do jogo nem por um minuto e demonstrou pouca coragem para jogar. “Não conseguimos jogar de trás, não conseguimos tabelar na frente, não conseguimos fazer aquilo que esse time tem de bom, que é a aproximação e o jogo construído”, afirmou o técnico.

Visivelmente incomodado com a performance do Bahia, Ceni garantiu: “Não colocamos em prática nada do que treinamos na semana e propusemos para esse jogo”, ressaltou o treinador, frustrado com mais uma eliminação.

Não jogamos [...] não temos nem como reclamar, nem como vir aqui reivindicar alguma coisa ou falar de pênalti, qualquer coisa... Nós não jogamos absolutamente nada Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ainda durante a coletiva, Rogério Ceni comentou sobre o clima no vestiário após a eliminação, mesmo que ainda não tenha se reunido com os jogadores.

"Uma bosta, uma merda... Não falei nada com ninguém. Não me reuni ainda com os jogadores". Rogério Ceni - técnico do Bahia

Questionado sobre a postura apática e, até mesmo, “medrosa” do Bahia diante do Fluminense, Ceni disse que “não conseguia explicar”. O treinador frisou que, claro, há mérito do adversário, mas que não tem como “explicar uma mudança tão drástica de atitude dentro do campo”.

Hoje nós não produzimos nada. Até lutar, lutamos pouco Rogério Ceni - treinador do Bahia

“Não é isso que a gente prega, não é o que gostaríamos de ver aqui [...] Produzimos quase nada com a bola, tivemos pouquíssima probabilidade de gol, poucas chances [...] não conseguimos nem puxar os contra-ataques, não conseguimos nem combinar quatro ou cinco passes”, comentou o treinador.

Isso foge de uma explicação lógica Rogério Ceni - comandante do Bahia

O técnico também Rogério Ceni repudiou a diferença de comportamento da equipe entre o jogo de ida, na Arena Fonte Nova, e a decisão, no Maracanã. Para endossar seu discurso, o comandante citou o próprio Fluminense, que foi a Salvador e fez um jogo digno, diferente do Bahia, que se amedrontou no Rio de Janeiro. “Você pega o Fluminense: foi um jogo parelho lá, um jogo 50-50. Não podemos vir aqui e não ter a bola, ficar muito preocupados em botar ela no chão e jogar”, comentou.

Nós temos que criar mais casca, temos que competir minimamente mais do que a gente fez hoje Rogério Ceni - técnico do Bahia

Por fim, Rogério Ceni avaliou que a eliminação do Bahia foi resultado de uma combinação de erros determinantes. Para o treinador, falhas grotescas e fatais — somadas a um pouco de azar — acabaram pesando contra a equipe na noite desta quarta-feira, 10.