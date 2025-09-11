Menu
CRITICOU!

Bahia fracassa mais uma vez em mata-mata e lateral cobra 'personalidade' ao elenco

Em jogo decisivo contra o Fluminense, o lateral-direito critica a postura da equipe na eliminação da Copa do Brasil e diz: "Hoje não aconteceu"

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/09/2025 - 8:29 h | Atualizada em 11/09/2025 - 11:08
Após a eliminação do Bahia para o Fluminense, o lateral-direito Gilberto se manifestou, cobrando "personalidade" do time em jogos decisivos e criticando a atuação da equipe no Maracanã.
A postura do Bahia durante a eliminação para o Fluminense, nesta quarta-feira, 10, mais uma vez nas quartas de final da Copa do Brasil, foi alvo de críticas não só da torcida tricolor, mas também do técnico Rogério Ceni e do lateral-direito Gilberto, que cobrou “personalidade” do grupo.

Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral repudiou a forma como o Bahia se postou diante do Fluminense no Maracanã. Segundo ele, em decisões é preciso encarar o adversário de frente, independentemente do palco da partida, em casa ou fora, ressaltando que a atitude é determinante para dar um passo a mais.

Acho que, quando chegam momentos decisivos como esses, precisamos ter mais personalidade [...] Encarar o adversário de frente, independentemente de quem seja e de qual estádio estejamos jogando
Gilberto - lateral-direito do Bahia

Gilberto ainda avaliou que o Bahia vinha apresentando bons jogos e atuando bem em algumas partidas fora de casa, mas reconheceu que, na partida de hoje, a equipe fugiu totalmente de sua característica.

Hoje não aconteceu
Gilberto - jogador do Bahia

Sem tempo para lamentação

Mais uma vez frustrado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia não terá tempo para se deixar abater e volta suas atenções para a única competição restante na temporada: o Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, 15, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entra em campo contra o Cruzeiro — em confronto direto dentro do G-4 — na Arena Fonte Nova, às 20h, válido pela 23ª rodada da Série A.

