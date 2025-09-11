CRITICOU!
Bahia fracassa mais uma vez em mata-mata e lateral cobra 'personalidade' ao elenco
Em jogo decisivo contra o Fluminense, o lateral-direito critica a postura da equipe na eliminação da Copa do Brasil e diz: "Hoje não aconteceu"
Por Téo Mazzoni
A postura do Bahia durante a eliminação para o Fluminense, nesta quarta-feira, 10, mais uma vez nas quartas de final da Copa do Brasil, foi alvo de críticas não só da torcida tricolor, mas também do técnico Rogério Ceni e do lateral-direito Gilberto, que cobrou “personalidade” do grupo.
Leia Também:
Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral repudiou a forma como o Bahia se postou diante do Fluminense no Maracanã. Segundo ele, em decisões é preciso encarar o adversário de frente, independentemente do palco da partida, em casa ou fora, ressaltando que a atitude é determinante para dar um passo a mais.
Acho que, quando chegam momentos decisivos como esses, precisamos ter mais personalidade [...] Encarar o adversário de frente, independentemente de quem seja e de qual estádio estejamos jogando
Gilberto ainda avaliou que o Bahia vinha apresentando bons jogos e atuando bem em algumas partidas fora de casa, mas reconheceu que, na partida de hoje, a equipe fugiu totalmente de sua característica.
Hoje não aconteceu
Sem tempo para lamentação
Mais uma vez frustrado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia não terá tempo para se deixar abater e volta suas atenções para a única competição restante na temporada: o Campeonato Brasileiro.
Nesta segunda-feira, 15, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entra em campo contra o Cruzeiro — em confronto direto dentro do G-4 — na Arena Fonte Nova, às 20h, válido pela 23ª rodada da Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes