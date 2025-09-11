MMA
Baiano no UFC: Samuel Sanches brilha com nocaute e fatura contrato
Lutador de 22 anos nocauteia rival no 1º round e se torna a nova aposta do MMA brasileiro
Por Redação
O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, se tornou o mais novo contratado do UFC após nocautear Chasen Blair no primeiro round durante o reality show Dana White Contender Series, realizado em Las Vegas na noite de ontem. A vitória surpreendeu o público e fez o mercado internacional vibrar com o desempenho do lutador.
Natural de Salvador, no bairro do Monte Serrat, Samuel teve uma infância marcada por desafios e superações. Criado pela avó, passou a morar há três anos com seu padrinho e a esposa, que considera como seus verdadeiros pais.
A paixão pelo MMA surgiu aos 15 anos, quando Samuel conheceu o Galpão, local em que começou a treinar e que despertou sua dedicação ao esporte. Desde então, ele construiu uma trajetória de destaque, conquistando títulos importantes como o Demofight e o Thunderfight, dois dos principais eventos de MMA do Brasil.
Em seu cartel, o lutador soma 11 combates, com 10 vitórias e apenas uma derrota, demonstrando habilidade e potencial para brilhar em competições internacionais. “Com uma trajetória inspiradora e uma determinação inabalável, Samuel Sanches é uma promessa do MMA brasileiro, pronto para conquistar novos desafios e deixar sua marca no cenário internacional.”
Agora, o foco de Samuel é definir a data de sua primeira luta no UFC, a maior organização de MMA do mundo, onde buscará consolidar sua carreira e impressionar novamente o público global.
