Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MMA

Baiano no UFC: Samuel Sanches brilha com nocaute e fatura contrato

Lutador de 22 anos nocauteia rival no 1º round e se torna a nova aposta do MMA brasileiro

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 9:44 h
O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, conquistou uma vaga no UFC após um nocaute espetacular. O lutador de Salvador, com um cartel de 10 vitórias, é a nova promessa do MMA brasileiro.
O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, conquistou uma vaga no UFC após um nocaute espetacular. O lutador de Salvador, com um cartel de 10 vitórias, é a nova promessa do MMA brasileiro. -

O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, se tornou o mais novo contratado do UFC após nocautear Chasen Blair no primeiro round durante o reality show Dana White Contender Series, realizado em Las Vegas na noite de ontem. A vitória surpreendeu o público e fez o mercado internacional vibrar com o desempenho do lutador.

Natural de Salvador, no bairro do Monte Serrat, Samuel teve uma infância marcada por desafios e superações. Criado pela avó, passou a morar há três anos com seu padrinho e a esposa, que considera como seus verdadeiros pais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fluminense ironiza após eliminar o Bahia: "único tricolor do mundo"
Bahia fracassa mais uma vez em mata-mata e lateral cobra 'personalidade' ao elenco
Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional

A paixão pelo MMA surgiu aos 15 anos, quando Samuel conheceu o Galpão, local em que começou a treinar e que despertou sua dedicação ao esporte. Desde então, ele construiu uma trajetória de destaque, conquistando títulos importantes como o Demofight e o Thunderfight, dois dos principais eventos de MMA do Brasil.

Em seu cartel, o lutador soma 11 combates, com 10 vitórias e apenas uma derrota, demonstrando habilidade e potencial para brilhar em competições internacionais. “Com uma trajetória inspiradora e uma determinação inabalável, Samuel Sanches é uma promessa do MMA brasileiro, pronto para conquistar novos desafios e deixar sua marca no cenário internacional.”

Agora, o foco de Samuel é definir a data de sua primeira luta no UFC, a maior organização de MMA do mundo, onde buscará consolidar sua carreira e impressionar novamente o público global.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia MMA Salvador Samuel Sanches UFC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, conquistou uma vaga no UFC após um nocaute espetacular. O lutador de Salvador, com um cartel de 10 vitórias, é a nova promessa do MMA brasileiro.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, conquistou uma vaga no UFC após um nocaute espetacular. O lutador de Salvador, com um cartel de 10 vitórias, é a nova promessa do MMA brasileiro.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, conquistou uma vaga no UFC após um nocaute espetacular. O lutador de Salvador, com um cartel de 10 vitórias, é a nova promessa do MMA brasileiro.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, conquistou uma vaga no UFC após um nocaute espetacular. O lutador de Salvador, com um cartel de 10 vitórias, é a nova promessa do MMA brasileiro.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x