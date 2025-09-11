Baiano no UFC: Samuel Sanches brilha com nocaute e fatura contrato

O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, conquistou uma vaga no UFC após um nocaute espetacular. O lutador de Salvador, com um cartel de 10 vitórias, é a nova promessa do MMA brasileiro. - Foto: Reprodução / Instagram

O baiano Samuel Sanches, de 22 anos, se tornou o mais novo contratado do UFC após nocautear Chasen Blair no primeiro round durante o reality show Dana White Contender Series, realizado em Las Vegas na noite de ontem. A vitória surpreendeu o público e fez o mercado internacional vibrar com o desempenho do lutador.

Natural de Salvador, no bairro do Monte Serrat, Samuel teve uma infância marcada por desafios e superações. Criado pela avó, passou a morar há três anos com seu padrinho e a esposa, que considera como seus verdadeiros pais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A paixão pelo MMA surgiu aos 15 anos, quando Samuel conheceu o Galpão, local em que começou a treinar e que despertou sua dedicação ao esporte. Desde então, ele construiu uma trajetória de destaque, conquistando títulos importantes como o Demofight e o Thunderfight, dois dos principais eventos de MMA do Brasil.

Em seu cartel, o lutador soma 11 combates, com 10 vitórias e apenas uma derrota, demonstrando habilidade e potencial para brilhar em competições internacionais. “Com uma trajetória inspiradora e uma determinação inabalável, Samuel Sanches é uma promessa do MMA brasileiro, pronto para conquistar novos desafios e deixar sua marca no cenário internacional.”

Agora, o foco de Samuel é definir a data de sua primeira luta no UFC, a maior organização de MMA do mundo, onde buscará consolidar sua carreira e impressionar novamente o público global.