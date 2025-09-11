Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional

O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de 14 anos, visitou a Sudesb para agradecer o apoio que o levará à um campeonato internacional de stand-up paddle em El Salvador. Saiba mais sobre a trajetória do atleta. - Foto: Jéssica Tavares/Ascom Sudesb

O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de apenas 14 anos, visitou a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) nesta quarta-feira, 10, ao lado do pai e técnico, André Nunes Santana, para agradecer o apoio recebido com passagens aéreas e materiais esportivos. A reunião também serviu para tratar de futuros auxílios, como o custeio da viagem a El Salvador, onde o atleta deverá competir em novembro em um torneio internacional.

Pedro vem construindo uma trajetória impressionante no stand-up paddle. Atual líder do circuito nacional sub-18, ele conquistou, no último fim de semana, em Navegantes, no Ceará, sua terceira vitória consecutiva em etapas da temporada 2025. Antes, já havia vencido no Rio de Janeiro e em Sergipe.

Com nove títulos brasileiros no currículo e destaque em competições fora do país — entre eles um 5º e um 9º lugares no mundial de sua categoria —, o jovem garante que a motivação cresce a cada disputa. “Quando estou nas competições bate a adrenalina, mas sou muito feliz competindo. É algo que gosto muito de fazer, embora dê aquele frio na barriga, que faz parte. O apoio da Sudesb ajuda demais e faz toda diferença”, afirma.

Para o pai e treinador, a parceria institucional tem sido determinante para a evolução da carreira do filho. “A Sudesb é de suma importância, pois são com as passagens cedidas que conseguimos chegar aos eventos, se não tivéssemos esse apoio, nós não conseguiríamos, porque são competições em vários estados e até fora do país”, ressalta André Nunes Santana.