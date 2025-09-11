Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STAND-UP PADDLE

Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional

Líder do circuito nacional, o surfista Pedro Veiga, de 14 anos, conquista vaga para competição em El Salvador

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 7:49 h
O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de 14 anos, visitou a Sudesb para agradecer o apoio que o levará à um campeonato internacional de stand-up paddle em El Salvador. Saiba mais sobre a trajetória do atleta.
O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de 14 anos, visitou a Sudesb para agradecer o apoio que o levará à um campeonato internacional de stand-up paddle em El Salvador. Saiba mais sobre a trajetória do atleta. -

O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de apenas 14 anos, visitou a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) nesta quarta-feira, 10, ao lado do pai e técnico, André Nunes Santana, para agradecer o apoio recebido com passagens aéreas e materiais esportivos. A reunião também serviu para tratar de futuros auxílios, como o custeio da viagem a El Salvador, onde o atleta deverá competir em novembro em um torneio internacional.

Pedro vem construindo uma trajetória impressionante no stand-up paddle. Atual líder do circuito nacional sub-18, ele conquistou, no último fim de semana, em Navegantes, no Ceará, sua terceira vitória consecutiva em etapas da temporada 2025. Antes, já havia vencido no Rio de Janeiro e em Sergipe.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Corinthians avança na Copa do Brasil e fatura vaga na semifinal
Bahia 'perdeu' R$ 9 milhões com queda na Copa do Brasil; saiba premiação conquistada
Do Caminho de Areia à Seleção: conheça ex-atleta baiano de basquete

Com nove títulos brasileiros no currículo e destaque em competições fora do país — entre eles um 5º e um 9º lugares no mundial de sua categoria —, o jovem garante que a motivação cresce a cada disputa. “Quando estou nas competições bate a adrenalina, mas sou muito feliz competindo. É algo que gosto muito de fazer, embora dê aquele frio na barriga, que faz parte. O apoio da Sudesb ajuda demais e faz toda diferença”, afirma.

Para o pai e treinador, a parceria institucional tem sido determinante para a evolução da carreira do filho. “A Sudesb é de suma importância, pois são com as passagens cedidas que conseguimos chegar aos eventos, se não tivéssemos esse apoio, nós não conseguiríamos, porque são competições em vários estados e até fora do país”, ressalta André Nunes Santana.

  • Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional
    |
  • Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional
    |
  • Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional
    |
  • Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional
    |
Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional Jovem surfista baiano vence etapa do circuito nacional

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atleta Bahia stand-up paddle Sudesb Surf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de 14 anos, visitou a Sudesb para agradecer o apoio que o levará à um campeonato internacional de stand-up paddle em El Salvador. Saiba mais sobre a trajetória do atleta.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de 14 anos, visitou a Sudesb para agradecer o apoio que o levará à um campeonato internacional de stand-up paddle em El Salvador. Saiba mais sobre a trajetória do atleta.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de 14 anos, visitou a Sudesb para agradecer o apoio que o levará à um campeonato internacional de stand-up paddle em El Salvador. Saiba mais sobre a trajetória do atleta.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

O jovem surfista baiano Pedro Veiga, de 14 anos, visitou a Sudesb para agradecer o apoio que o levará à um campeonato internacional de stand-up paddle em El Salvador. Saiba mais sobre a trajetória do atleta.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x