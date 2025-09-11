Do Caminho de Areia à Seleção: conheça ex-atleta baiano de basquete

Alfredo, ex-atleta de basquete da Seleção Brasileira - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

A Bahia sempre foi berço de grandes atletas, e colhe os frutos repetidas vezes. Durante a cerimônia do Programa Bolsa Atleta Sesi, não foram homenageados apenas os 29 jovens contemplados com a premiação - ex-atletas que marcaram época também subiram ao palco, celebrando os 50 anos da participação baiana na primeira Olimpíada Nacional do Sesi, realizada em 1975. Entre eles, um se destacava pelo brilhantismo de sua carreira no esporte.

A história de Alfredo começou no ginásio do colégio, localizado no Caminho de Areia, na Cidade Baixa. "Nós morávamos na periferia, e o que víamos de esporte era só o baba na rua. Ali a gente entendeu o que era o esporte, o que era a vida", relembra.

Na década de 1970, a equipe do Sesi se destacou em diversas modalidades, mas o basquete foi o caminho de Alfredo. "Fomos campeões baianos várias vezes, nas categorias infantil, juvenil e adulto. Viajamos, representamos a Bahia em campeonatos brasileiros", relata.

O talento era tanto que chamou a atenção de grandes nomes do esporte, mesmo estando fora do eixo Rio-São Paulo que comumente recebe mais destaque em equipes nacionais. Chamando a atenção da Confederação Brasileira de Basquete, Alfredo foi convocado para vestir a camisa da Seleção.

“Às vezes, o baiano é convocado, mas já está jogando fora. No meu caso, fui convocado jogando aqui, em Salvador. Isso marcou muito a nossa vida, foi algo muito especial”, se orgulha.

Esporte além das quadras

Para Alfredo, o basquete não trouxe apenas conquistas dentro de quadra, abrindo também caminhos para sua vida profissional. Alfredo lembra de um episódio decisivo: "Participei de um Campeonato Brasileiro de Academias, e isso me incentivou a prestar concurso para a Polícia Militar. Passei, fiz carreira na corporação e hoje sou coronel. O esporte me deu essa visão de futuro, me mostrou que havia um caminho a seguir".

Cinquenta anos depois da primeira Olimpíada Nacional do Sesi, Alfredo foi homenageado ao lado de colegas de geração. Entre lembranças de títulos e amizades, Alfredo sintetiza o que o esporte representa em sua vida: oportunidade, disciplina e transformação.