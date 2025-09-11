Corinthians avança na Copa do Brasil e fatura vaga na semifinal

O Corinthians dominou o Athletico-PR e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, o Timão segue na briga pelo título. - Foto: Divulgação | Marcos Ribolli

O Corinthians garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 10, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão fechou o confronto em 3 a 0 no agregado e avançou sem grandes sustos.

A classificação teve ingredientes de decisão. Logo no primeiro tempo, o Furacão chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Pouco depois, Rodrigo Garro abriu o placar e deu tranquilidade aos donos da casa.

Na etapa final, o destaque foi Gui Negão, que participou diretamente dos dois gols: primeiro com uma assistência para Garro e, em seguida, ao balançar as redes e ampliar o marcador.

Do outro lado, o Athletico-PR teve a chance de reagir, mas esbarrou em Hugo Souza. O goleiro corintiano defendeu um pênalti e garantiu que a equipe mantivesse a vantagem sem ser vazada.

Agora, o Corinthians aguarda a definição do adversário na semifinal, que sairá do duelo mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no Mineirão.