FUTEBOL

Corinthians avança na Copa do Brasil e fatura vaga na semifinal

Com show de Rodrigo Garro e Gui Negão, o Timão domina o Athletico-PR e garante classificação sem sustos

Redação

Redação

11/09/2025 - 7:39 h
O Corinthians dominou o Athletico-PR e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, o Timão segue na briga pelo título.
O Corinthians dominou o Athletico-PR e garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil. Com gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, o Timão segue na briga pelo título. -

O Corinthians garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 10, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão fechou o confronto em 3 a 0 no agregado e avançou sem grandes sustos.

A classificação teve ingredientes de decisão. Logo no primeiro tempo, o Furacão chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Pouco depois, Rodrigo Garro abriu o placar e deu tranquilidade aos donos da casa.

Na etapa final, o destaque foi Gui Negão, que participou diretamente dos dois gols: primeiro com uma assistência para Garro e, em seguida, ao balançar as redes e ampliar o marcador.

Do outro lado, o Athletico-PR teve a chance de reagir, mas esbarrou em Hugo Souza. O goleiro corintiano defendeu um pênalti e garantiu que a equipe mantivesse a vantagem sem ser vazada.

Agora, o Corinthians aguarda a definição do adversário na semifinal, que sairá do duelo mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no Mineirão.

Tags:

Athletico-PR copa do brasil corinthians

x