BASE

Copa do Nordeste Sub-20: Bahia vence Ceará e larga na frente

Pivetes de Aço saíram na frente na final da Copa do Nordeste Sub-20 ao vencer o Ceará por 2 a 0

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

10/09/2025 - 23:20 h | Atualizada em 11/09/2025 - 9:26
O Bahia Sub-20 venceu o Ceará por 2 a 0, com gols de João Andrade e Dell, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Agora, o Esquadrãozinho joga pelo empate para ser campeão.
A noite desta quarta-feira, 10, pode até ter sido ruim para o elenco profissional do Bahia, mas, o mesmo não pode ser dito sobre os Pivetes de Aço. No jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20, o ‘Esquadrãozinho’ largou na frente ao vencer o Ceará fora de casa, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

João Andrade e Dell marcaram os gols do triunfo Tricolor. Com o triunfo por 2 a 0, o Bahia precisará apenas de um empate no segundo jogo para levantar a taça. O confronto de volta da final será na próxima quarta-feira, 17, às 15h, na Arena Fonte Nova.

O jogo

Apesar da tentativa do Ceará de colocar pressão nos primeiros minutos, o Bahia controlou a partida na primeira etapa e não demorou para abrir o placar.

Aos 14 minutos, João Andrade, em cobrança de falta forte, acertou o cantinho do goleiro cearense.

O Bahia foi surpreendido minutos depois, quando o Ceará aproveitou uma jogada de velocidade e deixou tudo igual. Mesmo assim, os Pivetes de Aço mantiveram boa postura e criaram boas chances.

A insistência no ataque surtiu efeito na reta final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Dell fez o pivô e David Martins soltou uma bomba. O goleiro do Ceará não conseguiu segurar, e o rebote ficou com Dell, que mandou para as redes e recolocou o Tricolor em vantagem.

Na segunda etapa, o time criou oportunidades para ampliar o marcador. Daniel Lima, com uma bomba de fora da área, obrigou o goleiro a trabalhar. No complemento da jogada, Roger tentou por baixo, mas a defesa bloqueou.

x