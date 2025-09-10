BASE
Copa do Nordeste Sub-20: Bahia vence Ceará e larga na frente
Pivetes de Aço saíram na frente na final da Copa do Nordeste Sub-20 ao vencer o Ceará por 2 a 0
Por Téo Mazzoni
A noite desta quarta-feira, 10, pode até ter sido ruim para o elenco profissional do Bahia, mas, o mesmo não pode ser dito sobre os Pivetes de Aço. No jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20, o ‘Esquadrãozinho’ largou na frente ao vencer o Ceará fora de casa, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
João Andrade e Dell marcaram os gols do triunfo Tricolor. Com o triunfo por 2 a 0, o Bahia precisará apenas de um empate no segundo jogo para levantar a taça. O confronto de volta da final será na próxima quarta-feira, 17, às 15h, na Arena Fonte Nova.
O jogo
Apesar da tentativa do Ceará de colocar pressão nos primeiros minutos, o Bahia controlou a partida na primeira etapa e não demorou para abrir o placar.
Aos 14 minutos, João Andrade, em cobrança de falta forte, acertou o cantinho do goleiro cearense.
O Bahia foi surpreendido minutos depois, quando o Ceará aproveitou uma jogada de velocidade e deixou tudo igual. Mesmo assim, os Pivetes de Aço mantiveram boa postura e criaram boas chances.
A insistência no ataque surtiu efeito na reta final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Dell fez o pivô e David Martins soltou uma bomba. O goleiro do Ceará não conseguiu segurar, e o rebote ficou com Dell, que mandou para as redes e recolocou o Tricolor em vantagem.
Na segunda etapa, o time criou oportunidades para ampliar o marcador. Daniel Lima, com uma bomba de fora da área, obrigou o goleiro a trabalhar. No complemento da jogada, Roger tentou por baixo, mas a defesa bloqueou.
