Bahia repete roteiro e Rogério Ceni repudia postura fora de casa

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, não escondeu sua insatisfação após a eliminação na Copa do Brasil. Ele criticou a postura passiva da equipe fora de casa e a comparou com o desempenho do Fluminense. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia repetiu um roteiro já conhecido nesta temporada ao ser eliminado pelo Fluminense nesta quarta-feira, 10. Após ser derrotado por 2 a 0, o Tricolor de Aço deu adeus ao sonho da vaga inédita nas semifinais da Copa do Brasil e, para além do insucesso, viveu uma “reprise” de eliminações recentes na temporada.

O cenário é o seguinte: o Bahia precisa vencer fora de casa, adota postura apática e acaba eliminado — em 2025, por exemplo, o clube já protagonizou esse roteiro frustrante mais de uma vez. Além da queda na Copa do Brasil, o mesmo ocorreu na Libertadores e na Sul-Americana.

Na Libertadores, o Bahia chegou à última rodada da fase de grupos precisando vencer o Internacional, no Beira-Rio, para conquistar uma vaga nas oitavas de final, mas acabou derrotado. Já na Sul-Americana, o “script” foi o mesmo: a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni precisava do triunfo diante do América de Cali, da Colômbia, para avançar às oitavas, contudo, o resultado repetiu a mesma fórmula negativa.

Nesta quarta-feira, 10, após mais uma eliminação nos moldes anteriores, o técnico Rogério Ceni, durante coletiva realizada após o apito final, não escondeu seu insatisfação e criticou a postura adotada pelo Bahia em jogos fora de casa, principalmente em duelos decisivos.

Não podemos jogar de uma maneira dentro de casa e de outra totalmente distinta fora de casa Rogério Ceni - treinador do Bahia

Para reforçar seu discurso, o treinador citou o próprio Fluminense, alegando que a equipe do técnico Renato Gaúcho foi à Salvador e competiu, algo que o Bahia sequer conseguiu, conforme afirmou o comandante tricolor.

“O Fluminense foi lá e jogou 50 x 50. A gente tinha que competir minimamente [...] de uma maneira geral, poucos tiveram a intenção de jogar”, garantiu Rogério Ceni, visivelmente chateado e incomodado com mais uma eliminação melancólica do Bahia — em um roteiro já conhecido na temporada.