LONGE DE CASA

Relembre último jogo que o Vitória venceu fora de casa na Série A

Leão da Barra ainda não ganhou como visitante no Brasileirão de 2025

João Grassi

Por João Grassi

11/09/2025 - 16:43 h
Jogadores do Vitória comemoram gol de Janderson
Jogadores do Vitória comemoram gol de Janderson -

Em busca do primeiro triunfo como visitante no Brasileirão, o Vitória viaja para a capital cearense neste fim de semana, onde enfrenta o Fortaleza no sábado, 13. O Leão da Barra tenta encerrar uma sequência de 13 jogos seguidos sem nenhuma vitória fora de casa na competição.

Considerando a reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, o Vitória havia empatado as últimas duas partidas que disputou longe de Salvador. Na edição atual da Série A, acumula cinco empates e seis derrotas em 11 compromissos como visitante.

Sequência de jogos sem vencer fora de casa

  • Botafogo 1x1 Vitória
  • Flamengo 2x2 Vitória
  • Juventude 2x0 Vitória
  • Atlético-MG 2x2 Vitória
  • Fluminense 1x1 Vitória
  • Ceará 1x0 Vitória
  • Bahia 2x1 Vitória
  • Corinthians 0x0 Vitória
  • Internacional 1x0 Vitória
  • Botafogo 0x0 Vitória
  • Mirassol 1x1 Vitória
  • São Paulo 2x0 Vitória
  • Flamengo 8x0 Vitória

A última vitória rubro-negra fora de casa aconteceu no último dia 20 de novembro, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2024. Na ocasião, o Vitória bateu o Criciúma por 1 a 0, com gol do atacante Janderson, no Estádio Heriberto Hülse.

O lateral-direito Claudinho, hoje no Leão, defendia o time catarinense e foi expulso ainda no primeiro tempo. O meia Ronald era outro que vestia as cores do adversário.

Matheuzinho sendo marcado por Ronald em Criciúma 0x1 Vitória no Brasileirão de 2024
Matheuzinho sendo marcado por Ronald em Criciúma 0x1 Vitória no Brasileirão de 2024 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Base forte: Vitória aposta em formar atletas para ter futuro promissor
Fortaleza x Vitória: técnicos estreantes decidem jogo do Z-4
Após cirurgia no joelho, volante do Vitória se aproxima de retorno

Fábio Mota acredita na permanência

Apesar da má campanha no Brasileiro, especialmente como visitante, Fábio Mota afirmou acreditar na permanência na Série A em 2026. O presidente do clube baiano enxerga uma recuperação da equipe no segundo turno.

Em entrevista coletiva na última quarta, 10, Mota foi direto. “Pra mim, o Vitória não cai. Eu penso em coisas maiores. Me chame de maluco quem quiser. Eu não trabalho com a possibilidade [de queda]. Eu trabalho com a possibilidade de pelo menos a permanência”, indicou.

Fábio Mota durante coletiva no Barradão
Fábio Mota durante coletiva no Barradão | Foto: João Grassi/Ag. A TARDE

Próximo compromisso

Para encerrar essa sequência negativa como visitante, o Vitória volta a jogar no próximo sábado, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, válida pela 23ª rodada.

x