LONGE DE CASA
Relembre último jogo que o Vitória venceu fora de casa na Série A
Leão da Barra ainda não ganhou como visitante no Brasileirão de 2025
Por João Grassi
Em busca do primeiro triunfo como visitante no Brasileirão, o Vitória viaja para a capital cearense neste fim de semana, onde enfrenta o Fortaleza no sábado, 13. O Leão da Barra tenta encerrar uma sequência de 13 jogos seguidos sem nenhuma vitória fora de casa na competição.
Considerando a reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, o Vitória havia empatado as últimas duas partidas que disputou longe de Salvador. Na edição atual da Série A, acumula cinco empates e seis derrotas em 11 compromissos como visitante.
Sequência de jogos sem vencer fora de casa
- Botafogo 1x1 Vitória
- Flamengo 2x2 Vitória
- Juventude 2x0 Vitória
- Atlético-MG 2x2 Vitória
- Fluminense 1x1 Vitória
- Ceará 1x0 Vitória
- Bahia 2x1 Vitória
- Corinthians 0x0 Vitória
- Internacional 1x0 Vitória
- Botafogo 0x0 Vitória
- Mirassol 1x1 Vitória
- São Paulo 2x0 Vitória
- Flamengo 8x0 Vitória
A última vitória rubro-negra fora de casa aconteceu no último dia 20 de novembro, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2024. Na ocasião, o Vitória bateu o Criciúma por 1 a 0, com gol do atacante Janderson, no Estádio Heriberto Hülse.
O lateral-direito Claudinho, hoje no Leão, defendia o time catarinense e foi expulso ainda no primeiro tempo. O meia Ronald era outro que vestia as cores do adversário.
Leia Também:
Fábio Mota acredita na permanência
Apesar da má campanha no Brasileiro, especialmente como visitante, Fábio Mota afirmou acreditar na permanência na Série A em 2026. O presidente do clube baiano enxerga uma recuperação da equipe no segundo turno.
Em entrevista coletiva na última quarta, 10, Mota foi direto. “Pra mim, o Vitória não cai. Eu penso em coisas maiores. Me chame de maluco quem quiser. Eu não trabalho com a possibilidade [de queda]. Eu trabalho com a possibilidade de pelo menos a permanência”, indicou.
Próximo compromisso
Para encerrar essa sequência negativa como visitante, o Vitória volta a jogar no próximo sábado, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, válida pela 23ª rodada.
