Três meses após saída, Janderson segue na artilharia do Vitória no ano
Atacante foi vendido pelo Leão da Barra e atualmente joga no futebol turco
Por João Grassi
Jogador que nunca caiu nas graças da torcida, Janderson fez sua última partida pelo Vitória há mais de três meses, no empate sem gols com o Corinthians, antes de ser vendido para o Göztepe, da Turquia. Mesmo após esse longo período, o atacante ainda é o artilheiro do time em 2025.
Apesar das atuações abaixo do esperado em diversos momentos, Janderson marcou oito gols pelo Leão da Barra neste ano, o último deles há quase cinco meses, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza. De lá para cá, somente Renato Kayzer, com sete bolas na rede, se aproximou dos números do antigo camisa 39.
Desde a saída de Janderson, o Vitória disputou 12 partidas na temporada e marcou nove gols, sendo quatro desses de Kayzer, três de Erick, um de Renzo López e outro de Gabriel Baralhas.
Artilharia do Vitória em 2025
- Janderson (deixou o clube) - 8 gols
- Renato Kayzer - 7 gols
- Carlinhos - 4 gols
- Fabri - 4 gols
- Gustavo Mosquito (deixou o clube) - 4 gols
- Matheuzinho - 4 gols
- Gabriel Baralhas - 4 gols
Participações em gols dos reforços
Entre os atletas contratados na última janela de transferências, Aitor Cantalapiedra, Renzo López, Romarinho e Rúben Rodrigues são homens de frente. No entanto, eles ainda acumulam poucos minutos em campo e participaram de apenas dois gols desde que chegaram.
Renzo atuou em oito jogos e marcou um gol, enquanto Cantalapiedra jogou quatro vezes e contribuiu com uma assistência. Voltando de lesão, Romarinho tem apenas 71 minutos com a camisa vermelha e preta, ainda sem contribuições diretas, assim como Rúben Rodrigues, que entrou em apenas quatro partidas.
Para o executivo de futebol Gustavo Vieira, que concedeu entrevista na última segunda-feira, 8, o desempenho dos jogadores recém chegados foi afetado por fatores como adaptação, recondicionamento físico e lesões. Ele considerou que esses reforços supriram as "carências do elenco”.
“A gente foi preenchendo as carências do elenco. Estímulo ao elenco a gente já verifica. Essa semana talvez a nossa pauta passe a ser que nós temos jogador para caramba, todo mundo voltando do DM, alguns jovens da base que hoje integram o time principal. Hoje o desafio é ver quem vamos renunciar a viajar para Fortaleza, por exemplo. Hoje a comissão técnica dificilmente vai reclamar de ausências”, apontou o diretor.
Próximo compromisso
Renato Kayzer pode ultrapassar Janderson na artilharia no próximo sábado, 13, às 16h, quando o Vitória enfrenta o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.
