Três meses após saída, Janderson segue na artilharia do Vitória no ano

Janderson, ex-atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jogador que nunca caiu nas graças da torcida, Janderson fez sua última partida pelo Vitória há mais de três meses, no empate sem gols com o Corinthians, antes de ser vendido para o Göztepe, da Turquia. Mesmo após esse longo período, o atacante ainda é o artilheiro do time em 2025.

Apesar das atuações abaixo do esperado em diversos momentos, Janderson marcou oito gols pelo Leão da Barra neste ano, o último deles há quase cinco meses, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza. De lá para cá, somente Renato Kayzer, com sete bolas na rede, se aproximou dos números do antigo camisa 39.

Desde a saída de Janderson, o Vitória disputou 12 partidas na temporada e marcou nove gols, sendo quatro desses de Kayzer, três de Erick, um de Renzo López e outro de Gabriel Baralhas.

Artilharia do Vitória em 2025

Janderson (deixou o clube) - 8 gols

Renato Kayzer - 7 gols

Carlinhos - 4 gols

Fabri - 4 gols

Gustavo Mosquito (deixou o clube) - 4 gols

Matheuzinho - 4 gols

Gabriel Baralhas - 4 gols

Participações em gols dos reforços

Entre os atletas contratados na última janela de transferências, Aitor Cantalapiedra, Renzo López, Romarinho e Rúben Rodrigues são homens de frente. No entanto, eles ainda acumulam poucos minutos em campo e participaram de apenas dois gols desde que chegaram.

Renzo atuou em oito jogos e marcou um gol, enquanto Cantalapiedra jogou quatro vezes e contribuiu com uma assistência. Voltando de lesão, Romarinho tem apenas 71 minutos com a camisa vermelha e preta, ainda sem contribuições diretas, assim como Rúben Rodrigues, que entrou em apenas quatro partidas.

Para o executivo de futebol Gustavo Vieira, que concedeu entrevista na última segunda-feira, 8, o desempenho dos jogadores recém chegados foi afetado por fatores como adaptação, recondicionamento físico e lesões. Ele considerou que esses reforços supriram as "carências do elenco”.

Romarinho jogou apenas 71 minutos pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

“A gente foi preenchendo as carências do elenco. Estímulo ao elenco a gente já verifica. Essa semana talvez a nossa pauta passe a ser que nós temos jogador para caramba, todo mundo voltando do DM, alguns jovens da base que hoje integram o time principal. Hoje o desafio é ver quem vamos renunciar a viajar para Fortaleza, por exemplo. Hoje a comissão técnica dificilmente vai reclamar de ausências”, apontou o diretor.

Próximo compromisso

Renato Kayzer pode ultrapassar Janderson na artilharia no próximo sábado, 13, às 16h, quando o Vitória enfrenta o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.