Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TERCEIRO COMANDANTE

Diretor elogia Rodrigo Chagas, mas lamenta nova troca: "Não é o ideal"

Em entrevista coletiva, Gustavo Vieira comentou sobre o treinador rubro-negro

João Grassi

Por João Grassi

09/09/2025 - 16:33 h | Atualizada em 09/09/2025 - 16:48
Rodrigo Chagas e Gustavo Vieira
Rodrigo Chagas e Gustavo Vieira -

Thiago Carpini, Fábio Carille e agora Rodrigo Chagas. Em busca de encontrar solidez tática, o Vitória chegou ao terceiro treinador na temporada, o que não é considerado o ideal pelo clube. Ao menos é o que disse Gustavo Vieira, executivo de futebol rubro-negro.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 8, Gustavo Vieira comentou sobre o processo de trocas no comando técnico do Leão da Barra. O dirigente avaliou que este tipo de mudança é “um trauma interno”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Óbvio que trocar treinador não é o ideal, é um trauma interno. Você evidencia divergências, tem que reorganizar as coisas, assume uma posição de risco em relação a algo que não controla, aposta em algum resultado de curto prazo que não é garantido. É um estresse, mas é inevitável. As trocas foram no momento adequado, e nós estamos encontrando as soluções adequadas ao nosso ver", indicou o diretor.

De acordo com Vieira, o nome de Rodrigo Chagas sempre esteve em pauta como possível “candidato” para assumir a equipe rubro-negra. O profissional que estava no Sub-20 iniciou como interino, mas rapidamente foi efetivado pela direção após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG.

“A decisão sobre treinador de fato é uma das mais delicadas em relação ao impacto na condução do trabalho. Desde a saída do Carille, o Rodrigo [Chagas] sempre foi considerado como uma das opções mais fortes das nossas possibilidades. Pela história que tem, vínculo com o Vitória, conexão com a nação rubro-negra. Impossível não considerar, naquele momento, um candidato forte, tanto é que está aí”, pontuou.

Leia Também:

Fortaleza x Vitória: Retrospecto equilibrado mostra duelo sem favorito
Diretor diz não ser fácil achar jogadores com características de Dudu
Executivo explica trabalho "silencioso" e permanência de Lucas Braga
Diretor de futebol vê janela "seguramente satisfatória" do Vitória

O diretor de futebol também citou que a saída de Carille foi “inesperada” e reafirmou a confiança do presidente Fábio Mota no trabalho de Chagas.

“No momento que você tem uma troca inesperada você especula cenários. Tem pessoas no processo de decisão, eu sou uma, o presidente é outra. O presidente tem pessoas que confia. O importante naquele momento era buscar uma unidade para se fortalecer qualquer tipo de movimento. Pode ter dado a percepção de muitas dúvidas, mas não. É um processo natural de tomada de decisão. Você vai excluindo possibilidades, vai imaginando cenário e chega ao nome adequado. Por todas as razões que disse aqui, é o Rodrigo”, finalizou.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória entrevista Gustavo Vieira rodrigo chagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Chagas e Gustavo Vieira
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Rodrigo Chagas e Gustavo Vieira
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Rodrigo Chagas e Gustavo Vieira
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Rodrigo Chagas e Gustavo Vieira
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x