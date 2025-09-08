Diretor diz não ser fácil achar jogadores com características de Dudu

Dudu, Gustavo Vieira e Camutanga - Foto: João Grassi/Ag. A TARDE

Além das sete contratações realizadas durante a janela de transferências, o Vitória também optou por trazer de volta velhos conhecidos da torcida. Dudu e Camutanga retornaram dos seus empréstimos — na Ponte Preta e Remo — e se tornaram ‘reforços’ para o elenco do Leão da Barra.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8, o diretor de futebol Gustavo Vieira falou sobre os retornos do volante e zagueiro. O dirigente comentou sobre o quanto a dupla “representa para a nação rubro-negra” e a falta de opções no mercado.

“Dudu e Camutanga não sou eu que cheguei há 90 dias que vou dizer o quanto representam para a nação rubro-negra. Sei o quanto eles representam. Quando a gente conduz a janela, a gente vai conduzindo com base em várias ideias, elas vão se afinando. Já desde muitas semanas eles estavam no nosso radar como possibilidade de retorno, pelo que representam e por possuírem características que, ao longo do tempo, não encontramos no mercado”, iniciou Gustavo.

O executivo chegou a dizer que atletas com o estilo de jogo de Dudu não serão encontrados “com fartura” no mercado. Vieira também enalteceu Camutanga e sua reestreia na última rodada do Campeonato Brasileiro.

“Dudu: um jogador de força, canhoto, volante, não se tem por aí com muita fartura. É uma característica desejável. Camutanga é um zagueiro que sempre entregou resultado, várias valências, inclusive na bola aérea, já fez uma partida e mostrou toda a sua capacidade. Nós já tínhamos em mente a possibilidade e, no momento que vai fechando a janela, tomamos a decisão de incorporá-los”, justificou.

Dudu e Camutanga em nova passagem

O meio-campista de 26 anos ainda vive expectativa de fazer sua reestreia pelo Vitória, enquanto o defensor de 31 foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Galo.

Dudu e Camutanga estão disponíveis para o jogo do próximo sábado, 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.