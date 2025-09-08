Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS UM

Fica no elenco? Volante campeão da Série B retorna de empréstimo

Jogador de 31 anos foi destaque do Leão da Barra na temporada 2022

João Grassi

Por João Grassi

08/09/2025 - 13:06 h
Dionísio, volante que pertence ao Vitória
Dionísio, volante que pertence ao Vitória -

Peça chave na campanha do Vitória na Série C 2022 e campeão da Série B em 2023, Dionísio está em fim de empréstimo no Confiança, onde se sagrou vice-campeão da Copa do Nordeste no último sábado, 6.

O volante de 31 anos, no entanto, não será aproveitado no elenco rubro-negro que disputa a Série A do Brasileirão. Ele tem contrato com o Leão da Barra até o fim deste ano e pode rescindir o vínculo antecipadamente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a camisa do Dragão, Dionísio disputou 23 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Pelo Vitória foram 29 partidas, sendo cinco delas em 2025, com um tento marcado.

Leia Também:

Fábio Mota detalha proposta de antecipação da venda de direitos de TV
Vitória e Fortaleza se encaram com novos técnicos na luta contra o Z-4
Vitória vai deixar a Libra e assinar com a LFU, diz Fábio Mota

Jogadores emprestados retornaram

Dionísio não tomará o mesmo caminho de outros jogadores que pertencem ao Vitória e estavam emprestados. Camutanga e Dudu deixaram Remo e Ponte Preta, respectivamente, para reforçar o elenco rubro-negro.

O zagueiro, inclusive, foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. O volante, por outro lado, foi regularizado posteriormente e vive expectativa para fazer sua reestreia.

Aitor Cantalapiedra e Dudu em treino do Vitória
Aitor Cantalapiedra e Dudu em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dionisio ec vitória mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dionísio, volante que pertence ao Vitória
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Dionísio, volante que pertence ao Vitória
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Dionísio, volante que pertence ao Vitória
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Dionísio, volante que pertence ao Vitória
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x