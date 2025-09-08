MAIS UM
Fica no elenco? Volante campeão da Série B retorna de empréstimo
Jogador de 31 anos foi destaque do Leão da Barra na temporada 2022
Por João Grassi
Peça chave na campanha do Vitória na Série C 2022 e campeão da Série B em 2023, Dionísio está em fim de empréstimo no Confiança, onde se sagrou vice-campeão da Copa do Nordeste no último sábado, 6.
O volante de 31 anos, no entanto, não será aproveitado no elenco rubro-negro que disputa a Série A do Brasileirão. Ele tem contrato com o Leão da Barra até o fim deste ano e pode rescindir o vínculo antecipadamente.
Com a camisa do Dragão, Dionísio disputou 23 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Pelo Vitória foram 29 partidas, sendo cinco delas em 2025, com um tento marcado.
Jogadores emprestados retornaram
Dionísio não tomará o mesmo caminho de outros jogadores que pertencem ao Vitória e estavam emprestados. Camutanga e Dudu deixaram Remo e Ponte Preta, respectivamente, para reforçar o elenco rubro-negro.
O zagueiro, inclusive, foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. O volante, por outro lado, foi regularizado posteriormente e vive expectativa para fazer sua reestreia.
O Vitória volta a campo no próximo sábado, 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.
