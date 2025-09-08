Fica no elenco? Volante campeão da Série B retorna de empréstimo

Dionísio, volante que pertence ao Vitória - Foto: Pietro Carpi / EC Vitória

Peça chave na campanha do Vitória na Série C 2022 e campeão da Série B em 2023, Dionísio está em fim de empréstimo no Confiança, onde se sagrou vice-campeão da Copa do Nordeste no último sábado, 6.

O volante de 31 anos, no entanto, não será aproveitado no elenco rubro-negro que disputa a Série A do Brasileirão. Ele tem contrato com o Leão da Barra até o fim deste ano e pode rescindir o vínculo antecipadamente.

Com a camisa do Dragão, Dionísio disputou 23 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Pelo Vitória foram 29 partidas, sendo cinco delas em 2025, com um tento marcado.

Jogadores emprestados retornaram

Dionísio não tomará o mesmo caminho de outros jogadores que pertencem ao Vitória e estavam emprestados. Camutanga e Dudu deixaram Remo e Ponte Preta, respectivamente, para reforçar o elenco rubro-negro.

O zagueiro, inclusive, foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. O volante, por outro lado, foi regularizado posteriormente e vive expectativa para fazer sua reestreia.

Aitor Cantalapiedra e Dudu em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória volta a campo no próximo sábado, 13, às 16h, contra o Fortaleza. A partida será realizada no Castelão, na capital cearense, válida pela 23ª rodada da Série A.