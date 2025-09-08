Fábio Mota detalha proposta de antecipação da venda de direitos de TV

O presidente do Vitória, Fábio Mota, esclarece proposta para antecipar a venda de direitos de transmissão, quitar dívidas do clube e projetar saída da Libra e adesão à LFU a partir de 2029. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória encaminhou ao Conselho Deliberativo uma proposta de investidores ligados à Liga Forte União (LFU) para vender parte dos direitos de transmissão do clube a partir de 2029, quando se encerra o contrato com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O objetivo do clube é antecipar recursos para o pagamento de dívidas, segundo o presidente Fábio Mota.

"Desde o ano passado recebemos essa proposta de venda de parte dos direitos de transmissão. O ano passado o Ceará recebeu e vendeu, o Fortaleza, o Sport, CRB... 32 clubes do Brasil já fizeram isso. Quando é com o Vitória parece que é coisa de outro mundo. Nós recebemos a proposta, encaminhamos para o Conselho, e o nosso interesse, assim como Sport, Fortaleza, CRB e CRB, é vender os nossos direitos para que possa pagar parcelas das dívidas de gestões anteriores", explicou Mota, em entrevista à Rádio Sociedade.

Nós não temos outra alternativa. Precisamos vender para pagar os parcelamentos das dívidas e não aumentar o passivo do clube Fábio Mota - presidente do Vitória

Segundo o presidente, o principal problema financeiro do clube é uma dívida tributária, que, se não for quitada, pode colocar em risco acordos firmados. "Quando chegamos, fizemos uma série de parcelamentos de dívidas de gestões anteriores. A principal é tributária. O Vitória devia quase R$ 200 milhões. Tivemos um abatimento de quase R$ 100 milhões e parcelamos essa dívida, assim como fez com a Justiça do Trabalho e Receita Federal", iniciou.

Ele acrescentou: "O que ocorre é que, se você deixa de pagar esses parcelamentos, a dívida volta para os valores iniciais. Você perde o parcelamento tributário, e a dívida volta a ser de 200 milhões, sendo que hoje é oitenta e poucos. Se você não paga a Justiça do Trabalho, acontece o bloqueio imediato da execução. O Vitória precisa pagar essas parcelas."

O presidente também destacou a adesão do clube à Libra, bloco que comercializa direitos de transmissão, em novembro de 2022. "O Vitória faz parte da Libra até 2029. Tem um contrato, e os recursos que recebe é para pagar a folha de atletas e funcionários. Dinheiro do Vitória não acabou. É a primeira mentira que se fala nas redes sociais", afirmou.

Apesar do vínculo com a Libra, a diretoria projeta que o contrato com a LFU seja mais vantajoso. "A partir de 2029, o Vitória sai da Libra. Não tem nada de Bet. São os investidores da LFU que estão comprando. É o banco e um fundo de investimento. A proposta é de fundo que vai para o Conselho Deliberativo. Depois de 2029, o contrato da LFU é muito melhor que o da Libra. Conseguiu um play de televisão melhor. Eles vão ter 35% de receita a mais que a Libra. Nós estamos pleiteando mudar porque vai ser melhor para o Vitória", projetou o gestor.

No cenário esportivo, o Vitória vive momento delicado no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, e volta a campo no próximo sábado, quando visita o Fortaleza, equipe que também está na zona de descenso.